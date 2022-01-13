Криминал

Пензенец сбежал из супермаркета с корзиной неоплаченных продуктов

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Молодой человек открыто похитил из супермаркета на проспекте Победы продукты питания на сумму около 2 500 рублей и убежал. Сотрудники магазина позвонили в полицию.

«При отработке ближайшей территории во дворе дома на Ульяновской мы заметили схожего по приметам мужчину. При виде патрульного автомобиля гражданин попытался скрыться, но был задержан. Позже подозреваемый был опознан персоналом торгового центра», - рассказал сотрудник ОВО Управления Росгвардии по Пензенской области Олег Епифанов.

В полиции, куда росгвардейцы передали подозреваемого, он рассказал, что преступление совершил из-за трудного материального положения. Ему нужны были деньги.

«С этой целью молодой человек пришел в супермаркет, набрал в корзину продукты питания и после этого мимо кассы направился к выходу. Его заметила продавец и на выходе из магазина попыталась остановить, но злоумышленник вырвался и с корзиной в руках выбежал на улицу. Похищенные продукты сотрудники полиции изъяли у подозреваемого и передали сотруднику магазина», - сообщила дознаватель отдела дознания ОП № 3 УМВД России по г. Пензе Ирина Бондарева.

По данному факту было возбуждено уголовное дело. 19-летний пензенец может лишиться свободы на срок до 4 лет.

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Источник — ТРК «Наш дом», Елена Макарова
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