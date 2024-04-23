Пензенец завлекал пользователей на свою страницу порнографией

23.04.2024 | 09:33

Пользователь популярной социальной сети разместил на своей странице порнографические материалы. Информация об этом поступила сотрудникам отдела по борьбе с киберпреступлениями УМВД России по Пензенской области.

Правоохранители быстро нашли распространителя незаконного контента. Им оказался 49-летний житель Пензы.

Мужчина рассказал, что решил таким образом привлечь внимание пользователей к своей странице. Теперь он стал фигурантом уголовного дела.

«Санкция статьи уголовного кодекса предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет», - сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

Это не первый случай, когда жители области размещают в Сети «клубничку». Так, 35-летняя женщина решила привлечь подписчиков и выложила фотографии и видеоролики порнографического характера.

А 27-летняя жительница Пензенского района стала жертвой бывшего бойфренда, решившего ей отомстить после расставания. 31-летний житель Московской области знал пароль от личной страницы возлюбленной и от ее имени разослал контактам интимные снимки.