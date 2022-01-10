В Малосердобинском районе от рук браконьеров погибли три косули

10.01.2022 | 15:35

В Малосердобинском районе браконьеры убили трех косуль. Факт нарушения лесного законодательства обнаружили в первых числах января.

Установлено, что злоумышенники добыли копытных (двух самцов, одну самку), используя запрещенные орудия (петли).

Как сообщили сетевому изданию «ПензаИнформ» в пресс-службе регионального минлесхоза, в настоящее время личности виновников устанавливаются, проводится проверка.

Браконьерам грозит штраф от 500 тыс. до 1 млн рублей или лишение свободы на срок от 3 до 5 лет.

В конце ноября в Никольском районе нарушители застрелили двух косуль, под Пензой - лосиху. Правоохранителям удалось установить подозреваемых.