В Малосердобинском районе от рук браконьеров погибли три косули

В Малосердобинском районе браконьеры убили трех косуль. Факт нарушения лесного законодательства обнаружили в первых числах января.
Установлено, что злоумышенники добыли копытных (двух самцов, одну самку), используя запрещенные орудия (петли).
Как сообщили сетевому изданию «ПензаИнформ» в пресс-службе регионального минлесхоза, в настоящее время личности виновников устанавливаются, проводится проверка.
Браконьерам грозит штраф от 500 тыс. до 1 млн рублей или лишение свободы на срок от 3 до 5 лет.
В конце ноября в Никольском районе нарушители застрелили двух косуль, под Пензой - лосиху. Правоохранителям удалось установить подозреваемых.
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Жалко косуль... Лосей не жалко - они убивают автомобилистов,но и в этом виноваты работники Минлесхоза. Пути миграции животных должны контролироваться.