Криминал

В Малосердобинском районе от рук браконьеров погибли три косули

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В Малосердобинском районе браконьеры убили трех косуль. Факт нарушения лесного законодательства обнаружили в первых числах января.

Установлено, что злоумышенники добыли копытных (двух самцов, одну самку), используя запрещенные орудия (петли).

Как сообщили сетевому изданию «ПензаИнформ» в пресс-службе регионального минлесхоза, в настоящее время личности виновников устанавливаются, проводится проверка.

Браконьерам грозит штраф от 500 тыс. до 1 млн рублей или лишение свободы на срок от 3 до 5 лет.

В конце ноября в Никольском районе нарушители застрелили двух косуль, под Пензой - лосиху. Правоохранителям удалось установить подозреваемых.

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Гость||

Жалко косуль... Лосей не жалко - они убивают автомобилистов,но и в этом виноваты работники Минлесхоза. Пути миграции животных должны контролироваться.

Гость||

Лоси добрые великаны и не виноваты что летуны их губят и себя за одно, мне всегда в такой ситуации лосягу жалко а не чумовую прокладку между рулем и сидением

Гость||

Гость писал(a):

чумовую прокладку между рулем и сидением
Чумовая прокладка у тебя между мозгом и телом,а миграция животных должна быть под контролем,но это не выгодно при коррупции...

Гость||

Святой Архимандрит!

Гость||

penzainform.ru писал(a):

используя запрещенные орудия (петли).
Ну и где тот ущербный мамкин сынок с воплями про не мужиков охотников по пьяни стреляющих друг друга? Съел лошок? Без ружья добыли!! Надо так же сходить на бобрика)))

Гость||

Гость писал(a):

Ну и где тот ущербный мамкин сынок с воплями про не мужиков охотников
Плачет под мамкиной юбкой. Его не только в реале, но и тут уделали.

Гость||

А бабу не пробовал завести для утех? Хотя да, каждому по способностям......

Гость||

Гость писал(a):

Надо так же сходить на бобрика))
сходи сходи. Тебе тоже будет светить от 500 тыс до миллиона штрафа. Яйца себе прищемите этими петлями!

Гость||

Гость писал(a):

Люди добрые великаны
Сагласин...

Гость||

penzainform.ru писал(a):

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penzainform.ru писал(a):
раконьерам грозит штраф от 500 тыс. до 1 млн рублей или лишение свободы на срок от 3 до 5 лет.
Хорошее пополнение казны. Охотоведам купят снегоход с каждой убитой косули, чтоб придурков с петлями ловить было легче.

Гость||

Гость писал(a):

ходи сходи. Тебе тоже будет светить от 500 тыс до миллиона штрафа. Охотники уевы. Яйца себе прищемите этими петлями!
Ну за 12 лет не поймали. За то таких истеричек как ты много повидал. И где они? А я опять собрался)))

Гость||

Гость писал(a):

Хорошее пополнение казны.
Такой большой а в сказки веришь.

Гость||

Гость писал(a):

Плачет под мамкиной юбкой. Его не только в реале, но и тут уделали.
Сказать ему не чего.

Гость||

Гость писал(a):

А бабу не пробовал завести для утех?
Твоя не всегда согласна.

Гость||

Я люблю лосей

← Ctrl пред.
12
след. Ctrl →
Имя: Гость
Комментарий:

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