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Криминал

Опубликован момент смертельной аварии, спровоцированной собакой

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По вине автоледи, не имевшей водительского удостоверения и, соответственно, права управления погиб человек. При этом ехала она по федеральной трассе.

«В пути следования на ее полосу движения с правого края дороги выбежала собака. Чтобы не совершать наезд на животное, с целью предотвращения дорожно-транспортного происшествия совершила опасный и не предусмотренный правилами дорожного движения маневр, вследствие чего не справилась с управлением автомобилем и допустила его занос», - сообщил следователь по расследованию ДТП СУ УМВД России по Пензенской области Денис Панченков.

Renault оказался на встречной полосе, по которой в это время двигался грузовой Volvo. В результате столкновения сама водитель и ее пассажир 1997 года рождения получили травмы. Впоследствии мужчина скончался.

В ходе доследственной проверки девушка скрывала факт управления автомобилем, утверждая, что за рулем сидел погибший. Однако ее вина была установлена, в том числе и с помощью камеры наружного видеонаблюдения.

«Камера зафиксировала момент, когда водитель-мужчина, остановившись на одной из улиц города Пензы, доверив управление своим автомобилем, пересел на пассажирское место, а девушка заняла место водителя. Как позже выяснилось, пострадавший мужчина и обвиняемая ранее были знакомы и тот решил научить ее вождению», - рассказал Денис Панченков.

Расследование уголовного дела завершено. Судьбу девушки решит суд. Она может лишиться свободы на срок от 5 до 12 лет.

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Источник — ТРК «Наш дом», Елена Макарова
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Гость||

12 лет впаять этой дуре, посидит нечего)))!!! Зато Псина жива осталась(((!!!

Гость||

вот такой вот поворот судьбы.

Имя: Гость
Комментарий:

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