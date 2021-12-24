Криминал

Кузнечанин выстрелил в бывшую подругу, принесшую ему еду

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56-летний житель Кузнецка оказался на скамье подсудимых. Ему было предъявлено обвинение сразу по нескольким статьям уголовного кодекса: изготовление и хранение огнестрельного оружия, угроза убийством, причинение легкого вреда здоровью.

Из деревянного бруска, металлической трубки и других деталей кузнечанин смастерил с помощью саморезов предмет, который экспертиза отнесла к категории нестандартного гладкоствольного огнестрельного оружия.

Два года мужчина хранил «поджигной», как он называл опасное изделие, в своей квартире.

В июне 2021 года мужчина позвонил бывшей сожительнице и попросил принести еды. Женщина исполнила просьбу, но при встрече между ними разгорелась ссора. Хозяин квартиры, угрожая убить гостью, схватил «поджигной» и выстрелил в нее. Женщина получила шесть мелкоочаговых ран, не проникающих в полость тела.

Опасаясь за свою жизнь, кузнечанка выбежала из квартиры и обратилась за медицинской помощью.

«В судебном заседании подсудимый принес извинения потерпевшей и пояснил, что изготовил «поджигной» для самообороны, однако после употребления спиртных напитков и возникшего конфликта с женщиной решил использовать его с другой целью», - рассказала старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.

Раненая кузнечанка не настаивала на строгом наказании бывшего сожителя.

В итоге суд приговорил злоумышленника к 4 годам лишения свободы условно с испытательным сроком на 3 года. Приговор вступил в законную силу.

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Источник — фото pixabay.com
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Гость||

Вот как петух то бушует

Гость||

Это как же надо человека расстрелять чтобы не условка была,тут явное покушение на убийство,плюс моральный ущерб. Женщина явно из низших сословий.

Гость||

56 лет, а ума - как у 10-летнего пацана. Только в далёкой юности мы интересовались "поджигами", стрелялками, пугачами, петардами и тому подобными "игрушками".

Гость||

В 70-х годах прошлого века, милиционер, служивший в РОВД на Московской, 72 из табельного оружия убил свою жену, которая принесла ему еду. Мотив-ревность к другому сотруднику милиции.

Мораль: принеси еду-схлопочешь пулю, или из "поджигного."

Имя: Гость
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