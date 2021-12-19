Жительница области пять лет обкрадывала родной МФЦ

19.12.2021 | 10:55

36-летнюю жительницу Малосердобинского района обвинили в краже вверенного ей имущества.

Как установили следствие и суд, с 8 октября 2014 года по 30 декабря 2019 года сельчанка, работавшая в МФЦ Малосердобинского района бухгалтером, присваивала доверенные ей деньги.

Правоохранители указали, что она намеренно использовала свое служебное положение, чтобы обогатиться, и не внесла в кассу средства, полученные учреждением за оказание платных услуг.

Материальный ущерб, причиненный бухгалтером, превысил 100 000 рублей.

Женщина признала свою вину, раскаялась в содеянном и добровольно возместила ущерб.

Служители Фемиды приговорили ее к полутора годам лишения свободы условно, с испытательным сроком в один год, сообщили в пресс-службе Малосердобинского районного суда.