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Криминал

Жительница области пять лет обкрадывала родной МФЦ

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36-летнюю жительницу Малосердобинского района обвинили в краже вверенного ей имущества.

Как установили следствие и суд, с 8 октября 2014 года по 30 декабря 2019 года сельчанка, работавшая в МФЦ Малосердобинского района бухгалтером, присваивала доверенные ей деньги.

Правоохранители указали, что она намеренно использовала свое служебное положение, чтобы обогатиться, и не внесла в кассу средства, полученные учреждением за оказание платных услуг.

Материальный ущерб, причиненный бухгалтером, превысил 100 000 рублей.

Женщина признала свою вину, раскаялась в содеянном и добровольно возместила ущерб.

Служители Фемиды приговорили ее к полутора годам лишения свободы условно, с испытательным сроком в один год, сообщили в пресс-службе Малосердобинского районного суда.

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Гость||

Патриотка.

Гость||

Всё,что ты не унёс с работы-ты украл у своей семьи?

Гость||

Неси с завода даже гвоздь, ты здесь хозяин, а не гость

Имя: Гость
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