Криминал

В Пензе задержали мужчину, который ударил оппонента утюгом

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В ночь с 15 на 16 декабря в Пензе задержали мужчину, который использовал предмет бытовой техники, чтобы нанести травму товарищу. Конфликт произошел в квартире на улице Ульяновской.

Сообщение о произошедшем поступило экипажу группы задержания вневедомственной охраны в 22:55. Когда сотрудники Росгвардии прибыли по указанному адресу, к ним обратился человек, ожидавший во дворе многоквартирного дома.

«Он пояснил, что пострадал от рук товарища, с которым недавно распивал спиртные напитки. Между мужчинами возник словесный конфликт, обидчик схватил предмет, похожий на утюг, и нанес удар заявителю в область головы. Все случилось в квартире на втором этаже, где, по предварительным сведениям, и продолжал находиться подозреваемый», - сообщили в региональном управлении Росгвардии.

Правоохранители поднялись в квартиру и задержали подозреваемого (им оказался 32-летний мужчина, свою вину он не отрицал). Для пострадавшего вызвали скорую помощь.

По факту случившегося будет проведена проверка.

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Источник — фото pixabay.com
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Гость||

...у него просто топора под рукой не было...

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