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Криминал

Докатились: в Спасске суд отправил в колонию криминальных велобродяг

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В Спасске суд рассмотрел уголовное дело 28-летнего россиянина без определенного места жительства, неоднократно нарушавшего Уголовный кодекс.

В августе мужчина добирался на попутных автомобилях из Москвы в Пензу. В дороге он познакомился с 33-летним уроженцем Пермской области, таким же бродягой, и они вместе продолжили путь.

Доехав до Спасска, новые товарищи приобрели спиртное, зашли в подъезд дома, в котором стояли два скоростных велосипеда, выпили и уснули.

Проснувшись рано утром следующего дня, младший из них обнаружил, что рядом нет ни его попутчика, ни одного из велосипедов. Он предположил, что приятель уехал на двухколесном транспорте, и последовал его примеру.

На похищенном велосипеде стоимостью более 3 тысяч рублей он направился в сторону Пензы, однако на трассе М5 «Урал» вблизи Нижнего Ломова его задержали сотрудники ГИБДД. В итоге вместо города на Суре путешественник оказался на скамье подсудимых.

Суд учел рецидив преступлений и приговорил велобродягу к одному году колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил.

Судьба бомжа, оставившего своего младшего товарища спящим в подъезде, сложилась аналогично. В октябре он так же предстал перед Спасским райсудом за кражу первого велосипеда стоимостью более 9,5 тысячи рублей и приговорен к одному году колонии, сообщила старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.

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Источник — фото pixabay.com
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Гость||

Я в этом Спасске два раза чуть не сделалась велосипедисткой

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