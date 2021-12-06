Сетевое издание|18+|Понедельник|6 дек 2021|19:10
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-1oC
-0oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-2oC
-1oC
Завтра | Облачно |

Криминал

Житель Малой Сердобы вернулся из магазина без покупки и погиб

Печать

В Малой Сердобе следователи разбираются в обстоятельствах гибели 41-летнего местного жителя.

В конце ноября мужчина в компании приятелей распивал спиртное. В какой-то момент 51-летний собутыльник отдал ему банковскую карту и попросил приобрести безалкогольный напиток.

Однако сельчанин вернулся с пустыми руками, удивив старшего товарища. Тот увидел, что деньги потрачены в магазине и, судя по сумме, на крепкий алкоголь. Несостоявшийся покупатель сообщил, что передал карту приятелю.

Разозлившись, ее владелец схватил нож и ударил им в живот обманувшего его доверие собутыльника.

«Пострадавший был госпитализирован в больницу, где скончался на следующий день от проникающего колото-резаного ранения брюшной полости», - рассказала старший помощник руководителя СУ СК РФ по Пензенской области Татьяна Махницкая.

Злоумышленника задержали и предъявили ему обвинение по части 4 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

Расследование уголовного дела продолжается.

Подписывайтесь на ПензаИнформ в Google News и Яндекс.Новости.

Самые важные новости в telegram-канале Penzainform.

Без негатива и лаконично. Мы в Яндекс.Дзен.

Источник — фото penza.sledcom.ru
0
0
0
0
 
Гость||

Еще один бездуховный.Откуда они тодько берутся?

Гость||

Они крестик не носили наверно?

Гость||

Капец! Из за водки убивают-это ещё как то понять можно, а из за б/а напитка-брехня конкретная! Воды бы попил! Вот враки!

Гость||

Наверняка его в 6 городскую отправили, от туда прямая договоренность на"тот свет".

Гость||

А из 4-ой не так?

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2021

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте