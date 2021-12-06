Житель Малой Сердобы вернулся из магазина без покупки и погиб

06.12.2021 | 17:30

В Малой Сердобе следователи разбираются в обстоятельствах гибели 41-летнего местного жителя.

В конце ноября мужчина в компании приятелей распивал спиртное. В какой-то момент 51-летний собутыльник отдал ему банковскую карту и попросил приобрести безалкогольный напиток.

Однако сельчанин вернулся с пустыми руками, удивив старшего товарища. Тот увидел, что деньги потрачены в магазине и, судя по сумме, на крепкий алкоголь. Несостоявшийся покупатель сообщил, что передал карту приятелю.

Разозлившись, ее владелец схватил нож и ударил им в живот обманувшего его доверие собутыльника.

«Пострадавший был госпитализирован в больницу, где скончался на следующий день от проникающего колото-резаного ранения брюшной полости», - рассказала старший помощник руководителя СУ СК РФ по Пензенской области Татьяна Махницкая.

Злоумышленника задержали и предъявили ему обвинение по части 4 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

Расследование уголовного дела продолжается.