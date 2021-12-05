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Криминал

Пензячка заплатила полмиллиона за «отключение услуги»

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Жительница Пензы потеряла значительную сумму, поверив аферисту. Женщина захотела отключить одну из услуг сотового оператора.

Горожанке с московского номера позвонил незнакомец и представился сотрудником службы безопасности оператора мобильной связи. Мужчина рассказал, что пензячке подключена услуга переадресации входящих вызовов. Если она ей не нужна, то он готов оказать помощь в отключении.

Женщина решила воспользоваться предложением и последовала инструкциям «сотрудника службы безопасности». Она продиктовала ему коды, пришедшие в СМС-сообщениях.

В итоге доверчивая горожанка потеряла 500 000 рублей. Она узнала, что на ее имя мошенники оформили кредит и вывели деньги на посторонние счета.

«По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «г» части 3 статьи 158 УК РФ (кража, совершенная с банковского счета). Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет», - сообщили в пресс-службе регионального УМВД России.

Сейчас правоохранители устанавливают лиц, причастных к преступлению.

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Гость||

Хорошо на рот не развели даже

Гость||

Давно пора запретить дистанционное кредитование.

Гость||

Какие смс эта лохопендра продиктовала мошенникам? Уж не те ли, которые приходят с предупреждением, НИ КОМУ их не сообщать? Может лошара по своему трактует слово "ни кому".

Имя: Гость
Комментарий:

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