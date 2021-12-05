Пензячка заплатила полмиллиона за «отключение услуги»

05.12.2021 | 10:33

Жительница Пензы потеряла значительную сумму, поверив аферисту. Женщина захотела отключить одну из услуг сотового оператора.

Горожанке с московского номера позвонил незнакомец и представился сотрудником службы безопасности оператора мобильной связи. Мужчина рассказал, что пензячке подключена услуга переадресации входящих вызовов. Если она ей не нужна, то он готов оказать помощь в отключении.

Женщина решила воспользоваться предложением и последовала инструкциям «сотрудника службы безопасности». Она продиктовала ему коды, пришедшие в СМС-сообщениях.

В итоге доверчивая горожанка потеряла 500 000 рублей. Она узнала, что на ее имя мошенники оформили кредит и вывели деньги на посторонние счета.

«По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «г» части 3 статьи 158 УК РФ (кража, совершенная с банковского счета). Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет», - сообщили в пресс-службе регионального УМВД России.

Сейчас правоохранители устанавливают лиц, причастных к преступлению.