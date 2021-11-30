Сбросил с балкона: появились кадры с места преступления в Арбекове

30.11.2021 | 18:44

С балкона на третьем этаже в апреле 2021-го мужчина сбросил женщину, и теперь он лишится свободы на длительный срок. Граждане познакомились всего за несколько часов до происшествия. В гости к пензенцу, проживающему в доме № 9 на Ульяновской, пришел приятель вместе с дамой в возрасте за 50, на которую впоследствии и напал хозяин квартиры. Компания выпивала.

«Через некоторое время женщина вышла на общий балкон, расположенный на третьем этаже. Злоумышленник проследовал за ней. Между ними произошел конфликт, в ходе которого мужчина обхватил в области ног потерпевшую, приподнял ее и выбросил через перила балкона. В результате падения с высоты женщина получила травмы грудной клетки и живота, квалифицирующиеся как тяжкий вред здоровью», - сообщила старший помощник руководителя СУ СК РФ по Пензенской области Татьяна Махницкая.

Пензячка попала в больницу и осталась жива, а ее обидчик оказался под следствием. Проблемы с законом у 42-летнего горожанина возникли не впервые.

«Ранее житель Пензы уже привлекался к уголовной ответственности - за совершение грабежа, нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека и уклонение от административного надзора, причем уклонился от административного надзора он не единожды», - пояснила Татьяна Махницкая.

За покушение на убийство женщины пензенец должен отправиться на 6 лет в колонию строгого режима. Приговор суда еще не вступил в законную силу.