Криминал

Сбросил с балкона: появились кадры с места преступления в Арбекове

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С балкона на третьем этаже в апреле 2021-го мужчина сбросил женщину, и теперь он лишится свободы на длительный срок. Граждане познакомились всего за несколько часов до происшествия. В гости к пензенцу, проживающему в доме № 9 на Ульяновской, пришел приятель вместе с дамой в возрасте за 50, на которую впоследствии и напал хозяин квартиры. Компания выпивала.

«Через некоторое время женщина вышла на общий балкон, расположенный на третьем этаже. Злоумышленник проследовал за ней. Между ними произошел конфликт, в ходе которого мужчина обхватил в области ног потерпевшую, приподнял ее и выбросил через перила балкона. В результате падения с высоты женщина получила травмы грудной клетки и живота, квалифицирующиеся как тяжкий вред здоровью», - сообщила старший помощник руководителя СУ СК РФ по Пензенской области Татьяна Махницкая.

Пензячка попала в больницу и осталась жива, а ее обидчик оказался под следствием. Проблемы с законом у 42-летнего горожанина возникли не впервые.

«Ранее житель Пензы уже привлекался к уголовной ответственности - за совершение грабежа, нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека и уклонение от административного надзора, причем уклонился от административного надзора он не единожды», - пояснила Татьяна Махницкая.

За покушение на убийство женщины пензенец должен отправиться на 6 лет в колонию строгого режима. Приговор суда еще не вступил в законную силу.

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Источник — ТРК «Наш дом», Юлия Дудоладова
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Гость||

ПИ угол дома сфотографировали и штаны бомжа на ветке. «Появились кадры»)))

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Сбросил с балкона: появились кадры с места преступления в АрбековЕ
Хорошо что не в АрбековО.

Гость||

может летать учил?

Гость||

Как Стенька Разин княжну..

Гость||

а моральный вред она взыскала что не пишут

Гость||

penzainform.ru писал(a):

женщина вышла на общий балкон, расположенный на третьем этаже. Злоумышленник проследовал за ней. Между ними произошел конфликт
она ему не дала?

Гость||

Не не дала. Предложила!

Гость||

Гость писал(a):

Предложила!
А он взять не смог?

Имя: Гость
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