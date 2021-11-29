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Криминал

В МВД рассказали о деле экс-руководителя отделения Россельхозбанка

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Бывший руководитель пензенского отделения Россельхозбанка Сергей Кочергин был задержан за получение взятки в виде незаконных услуг.

Об этом рассказал начальник управления экономической безопасности и противодействия коррупции регионального УМВД России Ренат Алмаев на пресс-конференции в понедельник, 29 ноября.

«В финансово-кредитной сфере возбуждено два уголовных дела по фактам передачи учредителем коммерческой организации взятки в крупном размере директору Пензенского регионального филиала Россельхозбанка в виде незаконного оказания ему услуг имущественного характера по заниженной стоимости», - уточнил Алмаев.

Кочергина задержали в июле 2021 года. Сообщалось, что следственные мероприятия могли быть связаны с деятельностью ООО «Инвест-Гарант» - печально известной финансовой организации, жертвами которой стали более 5 000 человек. Однако никаких официальных комментариев тогда не поступило.

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Гость||

Так и сейчас официальных комментариев не поступило? Крышуете-отмазываете?

Гость||

Так он и сейчас под арестом?

Гость||

Отпустите Симакину,пусть вернет наши деньги.

Гость||

Кочергин порядочный человек. Надо проверить все обстоятельства

Гость||

Эх, Серёжа, Серёжа… мало тебе было, надо ещё больше… и папа Юра тоже был честным директором торгового дома «Заря». Да…., ну, и дела….

Имя: Гость
Комментарий:

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