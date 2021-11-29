В МВД рассказали о деле экс-руководителя отделения Россельхозбанка

29.11.2021 | 12:49

Бывший руководитель пензенского отделения Россельхозбанка Сергей Кочергин был задержан за получение взятки в виде незаконных услуг.

Об этом рассказал начальник управления экономической безопасности и противодействия коррупции регионального УМВД России Ренат Алмаев на пресс-конференции в понедельник, 29 ноября.

«В финансово-кредитной сфере возбуждено два уголовных дела по фактам передачи учредителем коммерческой организации взятки в крупном размере директору Пензенского регионального филиала Россельхозбанка в виде незаконного оказания ему услуг имущественного характера по заниженной стоимости», - уточнил Алмаев.

Кочергина задержали в июле 2021 года. Сообщалось, что следственные мероприятия могли быть связаны с деятельностью ООО «Инвест-Гарант» - печально известной финансовой организации, жертвами которой стали более 5 000 человек. Однако никаких официальных комментариев тогда не поступило.