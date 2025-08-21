В Каменке железнодорожника будут судить за мошенничество

21.08.2025 | 11:00

В Пензенской области 49-летнего работника Моршанской дистанции пути будут судить за кражу денег у сотрудников. Он использовал свое служебное положение.

По версии следствия, с 2021 по 2024 год мужчина работал мастером эксплуатационного участка. Обманывая подчиненных, он забирал у них часть премий якобы для текущих потребностей предприятия.

«Однако полученные деньги в сумме более 50 000 рублей он тратил на личные нужды», - сообщили в Приволжской транспортной прокуратуре.

Обман раскрылся, на мужчину завели уголовное дело. Материалы направлены в Каменский городской суд.

Ранее в Пензенской области бывшего железнодорожника обвинили в получении взяток. По данным следствия, в 2025 году 41-летний начальник отдела организации работы станций и коммерческих операций ежемесячно получал деньги от индивидуального предпринимателя.

Вознаграждение полагалось за предоставление преимущества при подаче и уборке грузовых вагонов на станции Селикса (Заречный).