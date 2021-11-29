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Криминал

Директора пензенских МУПов присвоили около 0,5 млн руб.

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В Пензенской области за 10 месяцев 2021 года возбудили 39 уголовных дел, связанных с незаконным расходованием бюджетных средств. Два выявленных факта коррупции связаны с реализацией национальных проектов.

«Так, пресечена преступная деятельность двух директоров организаций, оказывающих услуги по обучению граждан предпенсионного возраста, которые в рамках реализации национального проекта «Демография» при исполнении государственных контрактов, заключенных с центрами занятости населения, похитили бюджетные средства», - уточнил начальник управления экономической безопасности и противодействия коррупции регионального УМВД России Ренат Алмаев.

Сумма ущерба превысила 350 тыс. руб.

«Оба уголовных дела направлены в суд», - добавил Алмаев.

Еще один факт коррупции выявили в сфере гособоронзаказа. Специалист по закупкам предприятия оборонно-промышленного комплекса получил незаконное денежное вознаграждение за совершение действий в пользу поставщиков при закупке товаров для государственных нужд.

«Выявлено восемь фактов коррупции, совершенных в сфере ЖКХ директорами муниципальных унитарных предприятий, которые присвоили вверенные им денежные средства, принадлежащие возглавляемым ими организациям, в общей сумме около полумиллиона рублей. Шесть дел направлено в суд, по другим проводятся следственные мероприятия», - резюмировал Ренат Алмаев.

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Гость||

Никакой конкретики: кто? Где? Когда? Поди проверь, возбуждали-нет ли?

Гость||

Верь и воздается по заслугам

Гость||

Гость писал(a):

Верь и воздается по заслугам
сегодня никтоне верит так, нужны только имена и конкпретика

Гость||

За руку поймали, давай дружок присаживайся годков на пять и не надо стесняться...А по другому никак с этой братией.

Гость||

А что вам дадут фамилии,Иванов,Петров,Сидоров?Вам для каких целей нужна эта конкретика?

Гость||

Гость писал(a):

Вам для каких целей нужна эта конкретика?
город должен знать своих героев, не?

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Сумма ущерба превысила 350 тыс. руб.
Около 0,5 млн, глупее названия не придумать для новости.

Гость||

Гость писал(a):

А что вам дадут фамилии,Иванов,Петров,Сидоров?Вам для каких целей нужна эта конкретика?
кто то может лично знаком или раньше пути пересекались и было бы интеерсно, может кто то порадуется а кто то взгрустнет

Гость||

Вон белозерцев 500 линей и Что

Гость||

Надо же по ЖКХ всего 8 дел, а по остальным заявлениям-написали отказы, т.е. спустили на тормозах. Если пошерстить, то окажется, что каждый второй председатель ТСЖ или ЖСК, не говоря уж про управляйки, имеет кроме зарплаты долю малую из общей казны дома. Но ОБЭП заявления граждан либо замалчивает, либо спускает на тормозах и пишет сплошные отказы в возбуждении дел, типа не видим коррупции. А она есть. И возникает вопрос, а не поискать ли ее в рядах борцов с коррупцией.

Гость||

Управляйки проверяйте там давно мастера по запутыванию . Не просто так тарифы и все их услуги через чур завышены . Аппетиты растут с уже немалого .

Имя: Гость
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