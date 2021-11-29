Директора пензенских МУПов присвоили около 0,5 млн руб.

29.11.2021 | 12:19

В Пензенской области за 10 месяцев 2021 года возбудили 39 уголовных дел, связанных с незаконным расходованием бюджетных средств. Два выявленных факта коррупции связаны с реализацией национальных проектов.

«Так, пресечена преступная деятельность двух директоров организаций, оказывающих услуги по обучению граждан предпенсионного возраста, которые в рамках реализации национального проекта «Демография» при исполнении государственных контрактов, заключенных с центрами занятости населения, похитили бюджетные средства», - уточнил начальник управления экономической безопасности и противодействия коррупции регионального УМВД России Ренат Алмаев.

Сумма ущерба превысила 350 тыс. руб.

«Оба уголовных дела направлены в суд», - добавил Алмаев.

Еще один факт коррупции выявили в сфере гособоронзаказа. Специалист по закупкам предприятия оборонно-промышленного комплекса получил незаконное денежное вознаграждение за совершение действий в пользу поставщиков при закупке товаров для государственных нужд.

«Выявлено восемь фактов коррупции, совершенных в сфере ЖКХ директорами муниципальных унитарных предприятий, которые присвоили вверенные им денежные средства, принадлежащие возглавляемым ими организациям, в общей сумме около полумиллиона рублей. Шесть дел направлено в суд, по другим проводятся следственные мероприятия», - резюмировал Ренат Алмаев.