Криминал

Житель Лунинского района хотел украсть с работы 880 кг яблок

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880 килограммов яблок сорта «Беркутовка» пытался вывезти злоумышленник из фруктового сада в селе Засурском Лунинского района. Он погрузил их в кузов своей машины и тронулся на выезд, однако автомобиль остановила охрана.

Старший охранник позвонил в полицию, и в сад приехала следственно-оперативная группа. Оказалось, что 28-летний житель села Карауловка, пытавшийся вывезти созревшие плоды, работает в той же садоводческой организации.

Мужчина, ранее судимый, признался в попытке кражи. Яблоки у него изъяли, а сам он стал фигурантом уголовоного дела.

«Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет», - сообщили в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.

Это не первый случай, когда из фруктовых садов Пензенской области пытаются похитить урожай. Так, в 2017 году житель Мордовии попал на скамью подсудимых за кражу в Спасском районе 64,5 кг плодов стоимостью 35 рублей за 1 кг на общую сумму 2 257 рублей 50 копеек. Его оштрафовали на 3 000 рублей.

В августе 2015 года 35-летний житель Мордовии вынес из сада в Спасском районе более 27 килограммов плодов, но его задержал участковый уполномоченный полиции.

Неделей раньше в том же саду были предотвращены сразу две кражи фруктов. Один из задержанных пытался похитить 82 килограмма. В багажнике машины второго обнаружилось 120 кг.

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Источник — фото 58.мвд.ру
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Гость||

А его с такого количества яблок не пронесло бы?

Гость||

По словам сотрудников фруктового сада, хозяйство продано фирме из Волгограда. Дано строгое указание не выписывать яблоки даже за деньги, всё увозят на переработку. Вот и ворует народ. В прошлом году, даже за самовольный вывоз на областную ярмарку, руководство сада получило от хозяев строгий нагоняй...

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