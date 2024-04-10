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Криминал

Пензячка может потерять свободу из-за подобранного кошелька

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51-летняя жительница областного центра подобрала в магазине забытый кошелек и стала фигуранткой уголовного дела. Она может лишиться свободы.

Кошелек в торговой точке оставила 55-летняя покупательница, забыв вытащить из продуктовой тележки. В нем было около 7 000 рублей и банковские карты. Когда женщина вернулась, то ничего не нашла и обратилась в полицию.

Пензячка может потерять свободу из-за подобранного кошелька

«На место выехала следственно-оперативная группа. Изучив записи с камер видеонаблюдения, полицейские установили приметы подозреваемой», - сообщила следователь отдела СУ УМВД России по г. Пензе Александра Гуляева.

Пензячка может потерять свободу из-за подобранного кошелька

Горожанка во всем призналась и рассказала, что забрала вещь, воспользовавшись отсутствием внимания со стороны. Потратить деньги пензячка не успела.

«Кошелек изъят сотрудниками полиции и будет возвращен законной владелице», - отметила Александра Гуляева.

Пензячка может потерять свободу из-за подобранного кошелька

Возбуждено уголовное дело. Женщине грозит до 5 лет лишения свободы. Сейчас она находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

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Источник — видео и фото областного УМВД РФ
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