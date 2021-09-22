Семейная пара объяснила кражу в магазине Спасска экономностью

22.09.2021 | 13:38

49-летний муж и 55-летняя жена оказались на скамье подсудимых за магазинную кражу в Спасске.

Супруги приехали в райцентр Пензенской области из рабочего поселка Зубова Поляна Республики Мордовии. Раньше они не преступали закон, но на этот раз решили рискнуть: по дороге заранее обговорили, как лучше украсть продукты из сетевого магазина.

В торговом зале пара подошла к витрине с мясными изделиями. Псевдопокупатели сложили в продуктовую корзину сосиски и колбасы на сумму около 1 тысячи рублей, а потом аккуратно переместили товар в женскую сумку. После этого злоумышленники спокойно вышли из магазина и уехали домой.

Однако любителям халявной колбасы не удалось полностью употребить украденные продукты. Криминальный дуэт вычислили оперативники по записям с камер видеонаблюдения. Стражи порядка нагрянули к супругам домой и успели изъять часть похищенного.

Муж с женой повинились в краже. Как выяснилось, они не бедствуют: их совместный доход превышает 50 тысяч рублей в месяц. Просто им захотелось сэкономить деньги семейного бюджета.

Однако затея с треском провалилась. Кроме того, что пара возместила магазину ущерб, теперь каждому из супругов по решению суда придется заплатить 10-тысячный штраф.

«Приговор вступил в законную силу», - сообщила старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.