Криминал

Семейная пара объяснила кражу в магазине Спасска экономностью

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49-летний муж и 55-летняя жена оказались на скамье подсудимых за магазинную кражу в Спасске.

Супруги приехали в райцентр Пензенской области из рабочего поселка Зубова Поляна Республики Мордовии. Раньше они не преступали закон, но на этот раз решили рискнуть: по дороге заранее обговорили, как лучше украсть продукты из сетевого магазина.

В торговом зале пара подошла к витрине с мясными изделиями. Псевдопокупатели сложили в продуктовую корзину сосиски и колбасы на сумму около 1 тысячи рублей, а потом аккуратно переместили товар в женскую сумку. После этого злоумышленники спокойно вышли из магазина и уехали домой.

Однако любителям халявной колбасы не удалось полностью употребить украденные продукты. Криминальный дуэт вычислили оперативники по записям с камер видеонаблюдения. Стражи порядка нагрянули к супругам домой и успели изъять часть похищенного.

Муж с женой повинились в краже. Как выяснилось, они не бедствуют: их совместный доход превышает 50 тысяч рублей в месяц. Просто им захотелось сэкономить деньги семейного бюджета.

Однако затея с треском провалилась. Кроме того, что пара возместила магазину ущерб, теперь каждому из супругов по решению суда придется заплатить 10-тысячный штраф.

«Приговор вступил в законную силу», - сообщила старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.

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Источник — фото pixabay.com
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Гость||

из доход 50 руб в месяц совместный, а доход магазина какой?

Мотя (гость)||

Государство тырило мою зарплату 40 лет. А теперь экономит на пенсии.

Гость||

50 тыс.сецчас это ни о чем,копейки,мне 70 уже не хватает,реально.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

совместный доход превышает 50 тысяч рублей в месяц
это по вашему "не бедствуют"?????????????

Гость||

Гость писал(а):

> 50 тыс.сецчас это ни о чем,копейки,мне 70 уже не хватает,реально.

Питаюсь на 2 тыр, коммуналка 3 на круг. Но этого уже не хватает. Организм разрушается безвозвратно.

Гость||

Проклятый Леонтьев отравил дешёвым машинным маслом. Тошнота...

Гость||

Гость писал(a):

Питаюсь на 2 тыр, коммуналк
Святым духом чтоль?

Гость||

"успели изъять ЧАСТЬ похищенного"..эх, не дали нищим людям до ужинать.

Гость||

А что, камеры стоят через каждый метр прямо до квартиры?

Гость||

Оперативники занимаются такой чушью..? Мать моя женщина. Да какие цены сейчас в магазинах, я даже нисколько не осуждаю этих людей. Заходишь и думаешь, на чём бы сэкономить. Цены уже вообще никто не контролирует, кто надо, все в доле.

Гость||

Гость писал(a):

"успели изъять ЧАСТЬ похищенного"..эх, не дали нищим людям до ужинать.
иза рта что ли выбили?

Гость||

Полицейским работы мало еще такими заниматься.....смех да и только....Людей довели до крайности.

Гость||

Вы за это голосовали.

Гость||

Гость писал(a):

...смех да и только...
Посмеешься когда на тебя недостачу повесят, дура.

Имя: Гость
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