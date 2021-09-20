В Пензе стражи порядка остановили автобус, чтобы поймать грабителей

20.09.2021 | 18:35

Далеко не уехала. Женщина, ограбившая подростка и скрывшаяся с места происшествия на общественном транспорте, была задержана через несколько остановок сотрудниками Росгвардии и патрульно-постовой службы.

«Как пояснила подозреваемая, она совместно со своим знакомым сидела на лавочке во дворе дома по улице Ладожской в городе Пензе и распивала алкогольные напитки. Около соседней лавочки стояли трое подростков, с которыми у них возник словесный конфликт. В результате женщина забрала куртку, принадлежащую одному из подростков, в кармане которой лежал сотовый телефон», - сообщила дознаватель отдела дознания ОП № 3 УМВД России по г. Пензе Светлана Ильина.

Одежду задержанная чуть позже вернула, а вот средство связи стоимостью около 30 000 рублей забрала себе и вместе со своим знакомым села в автобус. Молодые люди сообщили о преступлении в полицию.

«Получив приметы подозреваемых грабителей, мы приступили к их поиску. Автобус, передвигающийся по улице Ладожской, в котором предположительно могли находиться подозреваемые, был остановлен нами по требованию. Схожий по описанию мужчина 51 года и женщина 40 лет задержаны на месте», - отметил сотрудник УВО Управления Росгвардии по Пензенской области Антон Филинов.

За грабеж подозреваемой грозит до 4 лет лишения свободы.