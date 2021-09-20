Криминал

В Пензе стражи порядка остановили автобус, чтобы поймать грабителей

Печать

Далеко не уехала. Женщина, ограбившая подростка и скрывшаяся с места происшествия на общественном транспорте, была задержана через несколько остановок сотрудниками Росгвардии и патрульно-постовой службы.

«Как пояснила подозреваемая, она совместно со своим знакомым сидела на лавочке во дворе дома по улице Ладожской в городе Пензе и распивала алкогольные напитки. Около соседней лавочки стояли трое подростков, с которыми у них возник словесный конфликт. В результате женщина забрала куртку, принадлежащую одному из подростков, в кармане которой лежал сотовый телефон», - сообщила дознаватель отдела дознания ОП № 3 УМВД России по г. Пензе Светлана Ильина.

Одежду задержанная чуть позже вернула, а вот средство связи стоимостью около 30 000 рублей забрала себе и вместе со своим знакомым села в автобус. Молодые люди сообщили о преступлении в полицию.

«Получив приметы подозреваемых грабителей, мы приступили к их поиску. Автобус, передвигающийся по улице Ладожской, в котором предположительно могли находиться подозреваемые, был остановлен нами по требованию. Схожий по описанию мужчина 51 года и женщина 40 лет задержаны на месте», - отметил сотрудник УВО Управления Росгвардии по Пензенской области Антон Филинов.

За грабеж подозреваемой грозит до 4 лет лишения свободы.

Подписывайтесь на ПензаИнформ в Google News и Яндекс.Новости.

Самые важные новости в telegram-канале Penzainform.

Без негатива и лаконично. Мы в Яндекс.Дзен.

Источник — ТРК «Наш дом», Елена Макарова
0
0
0
0
 
Гость||

penzainform.ru писал(a):

она совместно со своим знакомым сидела на лавочке во дворе дома по улице Ладожской в городе Пензе
penzainform.ru писал(a):
женщина забрала куртку
penzainform.ru писал(a):
средство связи стоимостью около 30 000 рублей забрала себе и вместе со своим знакомым села в автобус.
penzainform.ru писал(a):
мужчина 51 года и женщина 40 лет задержаны на месте
Тут група лиц, как ни крути.

Гость||

А как хорошо живут в Пензе при стабильной власти: у подростковpenzainform.ru писал(a):

средство связи стоимостью около 30 000 рублей

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2021

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте