Работника торгового центра в Пензе заподозрили в краже товара

18.09.2021 | 19:00

Трех мобильных телефонов и процессора (общая стоимость - более 60 тысяч рублей) недосчитались в торговом центре, расположенном на Центральной улице в Пензе.

Товар пропал в промежутке с апреля по июль 2021 года. Руководство магазина не предполагало, что, заявляя в полицию о преступных действиях неизвестных, узнает в задержанном своего бывшего сотрудника, работавшего в салоне как раз в указанное время.

«Молодой человек признался в совершении преступления и в содеянном раскаялся. Похищенные сотовые телефоны подозреваемый сдал в ломбард, который расположен на территории Первомайского района Пензы, а процессор продал неизвестному. Вырученные денежные средства подозреваемый потратил на собственные нужды», - сообщил начальник отдела УР ОП № 5 УМВД России по г. Пензе Андрей Миронов.

Гражданин ранее уже привлекался к уголовной ответственности. По факту кражи возбуждено уголовное дело. Молодому человеку грозит до 2 лет лишения свободы.