Криминал

Работника торгового центра в Пензе заподозрили в краже товара

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Трех мобильных телефонов и процессора (общая стоимость - более 60 тысяч рублей) недосчитались в торговом центре, расположенном на Центральной улице в Пензе.

Товар пропал в промежутке с апреля по июль 2021 года. Руководство магазина не предполагало, что, заявляя в полицию о преступных действиях неизвестных, узнает в задержанном своего бывшего сотрудника, работавшего в салоне как раз в указанное время.

«Молодой человек признался в совершении преступления и в содеянном раскаялся. Похищенные сотовые телефоны подозреваемый сдал в ломбард, который расположен на территории Первомайского района Пензы, а процессор продал неизвестному. Вырученные денежные средства подозреваемый потратил на собственные нужды», - сообщил начальник отдела УР ОП № 5 УМВД России по г. Пензе Андрей Миронов.

Гражданин ранее уже привлекался к уголовной ответственности. По факту кражи возбуждено уголовное дело. Молодому человеку грозит до 2 лет лишения свободы.

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Источник — ТРК «Наш дом», Елена Макарова
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Гость||

Дибил на авито не проще было Я бы купил

Д-р Шаффхаузен||

Родителям нравился фильм бриллиантовая рука.

Имя: Гость
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