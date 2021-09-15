Криминал

Младенец в пакете: за помощь следствию пообещали вознаграждение

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Вознаграждение гарантируется человеку, который поможет правоохранительным органам установить обстоятельства, а также выйти на след женщины, оставившей новорожденную девочку в районе реки в Старой Каменке. Тело младенца в мае 2021 года нашла местная детвора.

«Следственное управление обращается с просьбой к жителям Пензенской области: при наличии значимой для следствия информации об обстоятельствах смерти ребенка, а также личности матери сообщить об этом в следственное управление или в полицию», - отметила старший помощник руководителя СУ СК РФ по Пензенской области Татьяна Махницкая.

Эта история вторглась в тихую жизнь сельчан. У многих просто не укладывается в голове, как мать могла бросить младенца, завернутого в целлофановый пакет. Не верят, что кто-то из своих взял грех на душу.

«Который не в своем уме если только был или наркоман. Нормальный человек этого не сделает», - высказались женщины.

«Следователями и криминалистами совместно с сотрудниками полиции ежедневно ведется работа по установлению обстоятельств смерти новорожденной. Допрашиваются местные жители села Старая Каменка, а также иные лица, которые могут быть причастны к причинению смерти ребенку, проводятся судебные генетические экспертизы», - сообщила Татьяна Махницкая.

Расследование уголовного дела по статье «Убийство матерью новорожденного ребенка» продолжается.

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Источник — ТРК «Наш дом», Екатерина Воробьева
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Гость||

Мигранток там нет? А-то в Москве вон часто они выбрасывают нагуляных.

Гость||

Похоже из арбеково,приехала в каменку,чтоб родить на бережке

Гость||

Какое вознаграждение? Мне надо понять стоит ли игра свеч? Есть из за чего шевеление производить?

Гость||

Такое не может уложиться в голове!Просто ужасно-лишить жизни крошку!

Гость||

Нужны окна куда можно отдать инкогнито ребёнка.Одни разговоры,а воз и ныне там.

Гость||

И всёравно кто-то из местных или близлежащих сёл. Ну, скажем, из Кузнецка же не поедут туда прятать.

Имя: Гость
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