Мать найденного в Старой Каменке младенца будут искать среди школьниц

19.05.2021 | 18:51

В Старой Каменке группа школьников обнаружила нечто страшное. Ребята прогуливались недалеко от местной речки, в какой-то момент собака одного из них спустилась к воде и достала оттуда пакет. В нем лежало тело младенца.

По факту смерти новорожденной девочки возбуждено уголовное дело. Представители правоохранительных органов ведут розыск матери, которая, вероятнее всего, родила малышку вне стен медицинского учреждения.

«При осмотре телесных повреждений, свидетельствующих о криминальном характере смерти ребенка, не обнаружено. Назначена судебно-медицинская экспертиза», - сообщила старший помощник руководителя СУ СК РФ по Пензенской области Татьяна Махницкая.

В селе только и обсуждают случившееся. Старожилы не припомнят, чтобы их Старая Каменка прославилась таким событием, и предполагают, что это сделала не местная. Речка - рядом с дорогой, в нескольких метрах от здания сельсовета.

«Конечно, чудовищно! Разве можно так делать?» - произнес мужчина.

«В шоке все. Слов нет, как это назвать и обозвать. Не по-человечески», - отметила женщина.

«Это вообще не местные. Думаю, подбросили, потому что у нас здесь таких, мне кажется, нет», - пояснила сельчанка.

Женщины говорят, что под подозрением все - вплоть до школьниц. С другой стороны, беременность скрыть на селе, где все друг друга знают, трудно.

«Мазок будут изо рта брать», - рассказала местная жительница.

«При наличии информации, значимой для следствия, касающейся смерти ребенка, просим граждан сообщить об этом по телефону 36-17-02 в следственное управление или в полицию по телефону 02», - отметила Татьяна Махницкая.