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Криминал

Пензячка сообщила код клиента и не досчиталась более 86 000 рублей

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34-летняя жительница Пензы собиралась заменить банковскую карту и потеряла деньги.

Женщине позвонила незнакомка и, представившись сотрудником банка, сообщила, что у карты клиентки истек срок действия. Ее нужно заменить на новую, а для этого требуется назвать код клиента.

Где его найти, незнакомка тоже объяснила: в договоре с банком. Горожанка послушалась и озвучила комбинацию цифр.

Вскоре пензячка обнаружила, что с ее карты списано более 86 000 рублей. Осознав, что попалась на удочку аферистов, женщина обратилась в полицию.

По факту кражи возбудили уголовное дело.

«Сотрудники полиции принимают меры по установлению лиц, причастных к совершению данного преступления», - рассказали в пресс-службе регионального УМВД России.

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Гость||

тоже объяснила: в договоре с банком.

.

Это чё не за новости, откуда там в код в договоре? Хреноту пишут какую то.

Гость||

11.12. Ты рекомендуешь обращаться к тебе на счёт кодов карточки, чтоб всё это не выглядело хренотой? Умно!

Гость||

Дядя ты дурак? Ты вообще видел как новость подали?

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Женщине позвонила незнакомка и, представившись сотрудником банка, сообщила, что у карты клиентки истек срок действия.
Так на карте написан срок действия.

penzainform.ru писал(a):

а для этого требуется назвать код клиента.
зная код клиента не спишешь деньги, карта нужна. я думаю в статье не все написано. С лоха тупомордого надо спросить, какой код в смс пришел, лох скажет, на то он и лох.

Гость||

Тоже недавно вот карту менял. Так вот в банке эти девочки всё мне перепутали: телефон. Пришлось исправлять, дабы избежать неприятностей.

Дмитрий Н. Мотовилов||

Люблю внимательно выслушать, а потом

всласть отматерить и прочитать

нравоучение таким

телефонным

чувам.

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