Пензячка сообщила код клиента и не досчиталась более 86 000 рублей

34-летняя жительница Пензы собиралась заменить банковскую карту и потеряла деньги.
Женщине позвонила незнакомка и, представившись сотрудником банка, сообщила, что у карты клиентки истек срок действия. Ее нужно заменить на новую, а для этого требуется назвать код клиента.
Где его найти, незнакомка тоже объяснила: в договоре с банком. Горожанка послушалась и озвучила комбинацию цифр.
Вскоре пензячка обнаружила, что с ее карты списано более 86 000 рублей. Осознав, что попалась на удочку аферистов, женщина обратилась в полицию.
По факту кражи возбудили уголовное дело.
«Сотрудники полиции принимают меры по установлению лиц, причастных к совершению данного преступления», - рассказали в пресс-службе регионального УМВД России.
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тоже объяснила: в договоре с банком.
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Это чё не за новости, откуда там в код в договоре? Хреноту пишут какую то.