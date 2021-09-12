Пензячка сообщила код клиента и не досчиталась более 86 000 рублей

12.09.2021 | 10:45

34-летняя жительница Пензы собиралась заменить банковскую карту и потеряла деньги.

Женщине позвонила незнакомка и, представившись сотрудником банка, сообщила, что у карты клиентки истек срок действия. Ее нужно заменить на новую, а для этого требуется назвать код клиента.

Где его найти, незнакомка тоже объяснила: в договоре с банком. Горожанка послушалась и озвучила комбинацию цифр.

Вскоре пензячка обнаружила, что с ее карты списано более 86 000 рублей. Осознав, что попалась на удочку аферистов, женщина обратилась в полицию.

По факту кражи возбудили уголовное дело.

«Сотрудники полиции принимают меры по установлению лиц, причастных к совершению данного преступления», - рассказали в пресс-службе регионального УМВД России.