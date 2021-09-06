Сибирский мошенник: обманувший пензенца иркутянин не ушел от суда

06.09.2021 | 16:23

Вступил в силу приговор, вынесенный 24 июня Городищенским районным судом 59-летнему жителю Иркутской области. Мужчина признан виновным в мошенничестве со значительным ущербом.

В декабре 2019 житель села в Иркутской области разместил в интернете объявление о продаже лодочного мотора с фотографиями. В реальности же никакого агрегата не существовало.

Не прошло и месяца, как на объявление откликнулся житель Городищенского района Пензенской области, который перечислил злоумышленнику 49 000 рублей.

«Продавец» потратил полученные деньги, а покупатель никакого мотора не получил и обратился к за помощью к сотрудникам полиции, которые установили злоумышленника.

Выяснилось, что тот не раз представал перед служителями Фемиды за мошенничество и на момент последнего случая имел непогашенную судимость.

Суд учел, что у рецидивиста имеется несовершеннолетний ребенок. В результате за мошенничество с продажей мотора суд назначил ему наказание в виде 1 года 8 месяцев лишения свободы.

По совокупности преступлений окончательным наказанием стало лишение мошенника свободы на 6 лет 6 месяцев в колонии строгого режима.

«Мужчина подал апелляционную жалобу, которую судебная коллегия по уголовным делам оставила без удовлетворения», - сообщила пресс-секретарь Пензенского областного суда Наталья Яшина.