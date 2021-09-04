Аферист-лжепрокурор выманил у нижнеломовца 150 тыс. рублей

47-летний житель Нижнего Ломова стал жертвой мошенника, представившегося сотрудником прокуратуры.
Незнакомец связался с жертвой по сотовому. Он действовал по распространенной схеме: сказал, что со счета происходит списание, и предложил перевести деньги на некий резервный счет.
Мужчина поверил лжепрокурору и отправился в отделение банка, где несколькими переводами перечислил на абонентские номера телефонов 150 тысяч рублей. Когда он понял, что лишился сбережений, то обратился в полицию.
Как оказалось, гражданин слышал о подобных способах изъятия денег у населения, однако был уверен, что разговаривает с настоящим правоохранителем.
По факту мошенничества возбуждено уголовное дело. Полицейские ищут злоумышленника, которому грозит лишение свободы на срок до 5 лет, сообщили в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.
Уловки, на которые идут мошенники, весьма разнообразны: они прикидываются сотрудниками банков, силовиками и даже заказчиками пиццы. Проникаясь доверием к незнакомцам, граждане теряют свои накопления.
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