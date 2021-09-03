Пензячка добилась компенсации от больницы за смерть 4-летнего сына

03.09.2021 | 15:03

Пензячка подала в суд на областную детскую клиническую больницу имени Н. Ф. Филатова. Женщина потребовала взыскать с медучреждения 5 млн рублей компенсации морального вреда за смерть ее сына 2016 года рождения.

Как сообщили в пресс-службе Ленинского районного суда сетевому изданию «ПензаИнформ», трагедия случилась в 2020 году. Врач-хирург больницы ненадлежащим образом исполнил свои профессиональные обязанности, в итоге мальчик скончался.

Служители Фемиды иск женщины удовлетворили частично. Больница выплатит ей 3 млн рублей.

Решение пока не вступило в законную силу.

В конце 2020 года Ленинский районный суд постановил выплатить компенсацию морального вреда в 1 млн 200 тыс. рублей матери 6-летнего мальчика, погибшего по вине врача-ортопеда. Малыш сломал руку, к смерти привел неправильно наложенный гипс.