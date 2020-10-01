Лишившаяся сына пензячка добилась компенсации в 1 200 000 рублей

01.10.2020 | 12:53

Ленинский районный суд Пензы рассмотрел иск горожанки к детской больнице имени Н. Ф. Филатова. Женщина потребовала с медучреждения 5 млн рублей за смерть ее 6-летнего сына.

Трагедия произошла в начале октября 2018 года. Малыш сломал правую руку, и родители отвели его в травмпункт при больнице. Там ребенку наложили гипсовую лонгету и отправили домой на амбулаторное лечение.

Однако мальчик себя лучше не почувствовал. У него поднялась температура и начала опухать рука. Малыша положили в больницу, где он скончался через некоторое время.

«Судом установлено, что при оказании медицинской помощи ребенку врач недооценил степень тяжести состояния ребенка, не осуществил его госпитализацию в стационар, в результате чего на следующий день в отделении анестезиологии и реанимации наступила смерть пациента от синдрома длительного сдавливания мягких тканей правой верхней конечности тяжелой степени, осложнившегося тяжелой интоксикацией», - рассказали в пресс-службе суда.

Врача-ортопеда признали виновным и приговорили к одному году ограничения свободы и лишению права заниматься медицинской деятельностью на два года. Обязанность возместить родителям моральный вред в связи со смертью ребенка возложили на больницу.

«При определении размера компенсации суд учел, что в момент обращение в медучреждение ребенок не в полной мере мог сформулировать свои физические страдания, однако сотрудник не проявил должного внимания к жалобам пациента, халатно отнесся к оказанию медицинской помощи, в результате чего наступили тяжкие последствия», - добавили в суде.

Служители Фемиды постановили иск матери удовлетворить частично. Больница выплатит женщине 1 млн 200 тысяч рублей. Пока решение не вступило в законную силу.