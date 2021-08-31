Криминал

Камешкирец совершил кражу, чтобы не омрачать свадьбу приятеля

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В Пензе вынесли приговор уроженцу Камешкирского района, купившему торты для молодоженов. Расплачивался мужчина чужой банковской картой.

Ее он нашел 28 мая в одном из торговых центров Пензы. Пользоваться банковским продуктом можно было бесконтактным способом, без введения ПИН-кода.

29-го числа камешкирец оказался в числе организаторов свадьбы знакомых. Отметив, что на столе не хватает важного десерта, а именно тортов, он вызвался купить его от своего имени и порадовать гостей и брачующихся.

Торты он приобрел в разных магазинах на улице Аустрина, но покупки оплачивал не из собственного кармана, а используя найденную банковскую карту.

Помимо шести тортов, камешкирец купил на чужие деньги еще три пачки сигарет, рассказали в пресс-службе Октябрьского районного суда.

Служители Фемиды признали его виновным в краже с банковского счета и назначили год лишения свободы условно с испытательным сроком в полтора года.

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Источник — фото pixabay.com
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Гость||

Заработал судимость, молодец.

Гость||

Сказочный ...

Гость||

Мог бы платить в сельских магазинах где нет камер. Не нашли бы

Гость||

Гость писал(a):

Мог бы платить в сельских магазинах где нет камер.
А совесть?

Имя: Гость
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