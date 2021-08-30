В Петербурге пензячку ударили ножом во время прогулки по парку

30.08.2021 | 12:29

В Санкт-Петербурге жительница Пензенской области стала жертвой жестокого нападения. Об этом сообщает портал Конкретно.ру со ссылкой на АН «Оперативное прикрытие».

В субботу, 28 августа, около 23:00 женщина вышла в Полежаевский парк подышать воздухом перед сном. В руках она держала смартфон. Она прошла около ста метров, когда на нее напали сзади - мужчина схватил ее рукой за лицо.

Пензячка ударила его локтем, вырвалась и попыталась убежать, бросив телефон в кусты в надежде отвлечь преследователя. Однако он догнал женщину, схватил и ударил чем-то в правый бок, а затем скрылся.

Раненая женщина потеряла создание, а очнувшись, дошла до квартиры на улице Бурцева и вызвала скорую помощь. Ее доставили в больницу № 26 с проникающим колото-резаным ранением брюшной стенки. У пациентки оказались повреждены печень и желудок.

Возбуждено уголовное дело.