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Криминал

В Петербурге пензячку ударили ножом во время прогулки по парку

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В Санкт-Петербурге жительница Пензенской области стала жертвой жестокого нападения. Об этом сообщает портал Конкретно.ру со ссылкой на АН «Оперативное прикрытие».

В субботу, 28 августа, около 23:00 женщина вышла в Полежаевский парк подышать воздухом перед сном. В руках она держала смартфон. Она прошла около ста метров, когда на нее напали сзади - мужчина схватил ее рукой за лицо.

Пензячка ударила его локтем, вырвалась и попыталась убежать, бросив телефон в кусты в надежде отвлечь преследователя. Однако он догнал женщину, схватил и ударил чем-то в правый бок, а затем скрылся.

Раненая женщина потеряла создание, а очнувшись, дошла до квартиры на улице Бурцева и вызвала скорую помощь. Ее доставили в больницу № 26 с проникающим колото-резаным ранением брюшной стенки. У пациентки оказались повреждены печень и желудок.

Возбуждено уголовное дело.

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Источник — фото pixabay.com
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Гость||

В 23 часа по паркам не гуляют.Скорого выздоровления.

Гость||

И в парках гуляют, и фитнесс-центры до 23 часов работают, и бассейны. Все для работающих. Домохозяйки днем ходят

Гость||

penzainform.ru писал(a):

В субботу, 28 августа, около 23:00 женщина вышла в Полежаевский парк подышать воздухом перед сном. В руках она держала смартфон.
Она ловила грабителей на живца?

Гость||

Гость писал(a):

И в парках гуляют, и фитнесс-центры до 23 часов работают, и бассейны. Все для работающих. Домохозяйки днем ходят
Там, где безопасно, а сейчас в 21-00 уже не хочется выходить С нашими обкуренными дебилами надо гулять с шокером.

Гость||

Расчленинград. Повезло целой уйти))

Гость||

Гость писал(а):

> Гость писал(a):

И в парках гуляют, и фитнесс-центры до 23 часов

> работают, и бассейны. Все для работающих. Домохозяйки днем ходят

> Там, где безопасно, а сейчас в 21-00 уже не хочется выходить С нашими

> обкуренными дебилами надо гулять с шокером.

--------------------------------------

С кухонным ножом японской заточки.

Гость||

Гость писал(a):

В 23 часа по паркам не гуляют.
С чего бы? Обычное время для мегаполиса. Кто то допоздна работает. Да и в целом в это время везде народу полно, особенно в туристическом Питере. Тут похоже обычный маньяк.

Гость||

Гость писал(a):

Тут похоже обычный маньяк.
Ставки будут? Скорее всего либо гастарбайтер , либо тожроссиянин.

Гость||

Это Расчленинград, детка!

Гость||

23 часа утра. Вышла на пробежку

Гость||

А что, в 23:00 надо уже гулять с кинжалом? Проблема общества

Имя: Гость
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