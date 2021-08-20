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Криминал

В Пензе сотрудник магазина помог пенсионеру сохранить деньги

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Как под гипнозом находился пенсионер, поделился своим впечатлением сотрудник магазина. Андрей Малыгин помог мужчине сохранить 80 000 рублей. Тот пытался перевести их мошенникам. Малыгин заметил, что человек слишком долго стоит у банкомата в торговой точке, образовалась очередь.

«Все время держал телефон возле уха. Ему там, наверное, что-то говорили, он набирал какие-то цифры. При мне он положил 10 000 рублей. Я ему говорю: «Мужчина, прекратите беседу», он на это никак не отреагировал. Просто рукой отмахивал и все», - рассказал сотрудник магазина.

Малыгину ситуация показалась слишком подозрительной, и он вызвал сотрудников полиции. Те приехали в течение пяти минут. Пенсионер действительно попал под влияние мошенников.

«Он как бы находился под гипнозом. Его даже когда отвели, он не понимал, что с ним произошло», - пояснил Андрей.

«Мужчина рассказал, что в дневное время на его мобильный телефон поступил звонок от неизвестного, который представился сотрудником известного банка. Звонивший сообщил, что на имя заявителя неизвестные лица пытаются оформить кредит. Чтобы предотвратить действия злоумышленников и аннулировать оформленный кредит, ему необходимо самому оформить кредит на свое имя и сразу же погасить его», - сообщила старший следователь отдела ОП № 1 СУ УМВД России по г. Пензе Елена Селезнева.

Пенсионер, знавший о подобных случаях обмана, безропотно взял в банке 150 000 рублей и начал перечислять на разные абонентские номера. Успел отправить 70 000, если бы сотрудник магазина не вызвал полицейских, отдал бы полностью.

Уголовное дело заведено по статье «мошенничество», совершенное группой лиц по предварительному сговору. Подозреваемые разыскиваются.

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Источник — ТРК «Наш дом», Наталья Васильева
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Гость||

На втором скриншоте из видео - нарушение закона.

Гость||

сколько же зомбированных идиотов??

Гость||

На втором скриншоте из видео - нарушение закона

=====

Ступени не правильно уложены?

Гость||

Гость писал(a):

Ступени не правильно уложены?
Ступени на 3 скриншоте. Ты видимо альтернативно одарённый коль не с 1 скриншота считаешь.

Гость||

Андрею респект и уважуха!!!

Имя: Гость
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