В Мокшане рассмотрят дело, возбужденное после жалобы прокурору

21.06.2021 | 10:34

В Мокшанском районе перед судом предстанут двое молодых людей. Их подозревают в краже, совершенной по предварительному сговору, с незаконным проникновением в помещение.

По версии следствия, в январе 2021 года злоумышленники в возрасте 22 и 16 лет (старший уже был судим) похитили из сарая 72-летней односельчанки строительные инструменты стоимостью около 8 тыс. руб.

В феврале пенсионерка во время личного приема обратилась к прокурору Пензенской области Наталье Канцеровой и пожаловалась, что с решением о возбуждении уголовного дела затянули. После этого оно было заведено.

«В ходе расследования часть похищенного у злоумышленников изъята и возвращена потерпевшей. Уголовное дело направлено на рассмотрение в Мокшанский районный суд», - рассказала старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.

Если вина злоумышленников будет доказана, им грозит до пяти лет лишения свободы.