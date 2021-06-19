Пензенца будут судить не только за смерть товарища, но и за кражу

19.06.2021 | 10:30

В Пензе завершено расследование уголовного дела в отношении 38-летнего горожанина, до смерти избившего приятеля.

5 апреля пензенец встретил на Экспериментальной своего 32-летнего знакомого и предложил выпить у себя в квартире на улице Пушанина. Тот не отказался, и мужчины устроили застолье.

Однако вскоре дружеская пирушка переросла в конфликт. Собутыльники начали нецензурно оскорблять друг друга, а затем завязалась драка. Хозяин квартиры повалил гостя на пол и избил, а затем перетащил на диван.

Утром хозяин ушел из квартиры, решив, что его друг спит, а когда через несколько часов вернулся, то увидел, что гость так и не встал с дивана, и вызвал скорую помощь. Приехавшие медики констатировали смерть мужчины. Судебно-медицинская экспертиза установила, что он скончался от закрытой черепно-мозговой травмы.

Также установлено, что обвиняемый в январе 2021 года похитил из сумки своей знакомой, гостившей у него в новогодние праздники, золотую цепочку стоимостью 16 тысяч рублей и сдал ее в комиссионный магазин.

«Во время следствия обвиняемый содержался под стражей. Ранее он был судим за грабеж и оскорбление представителя власти. Уголовное дело направлено в суд», - сообщила старший помощник руководителя Следственного управления СК России по Пензенской области Татьяна Махницкая.