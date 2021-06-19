Криминал

Пензенца будут судить не только за смерть товарища, но и за кражу

Печать

В Пензе завершено расследование уголовного дела в отношении 38-летнего горожанина, до смерти избившего приятеля.

5 апреля пензенец встретил на Экспериментальной своего 32-летнего знакомого и предложил выпить у себя в квартире на улице Пушанина. Тот не отказался, и мужчины устроили застолье.

Однако вскоре дружеская пирушка переросла в конфликт. Собутыльники начали нецензурно оскорблять друг друга, а затем завязалась драка. Хозяин квартиры повалил гостя на пол и избил, а затем перетащил на диван.

Утром хозяин ушел из квартиры, решив, что его друг спит, а когда через несколько часов вернулся, то увидел, что гость так и не встал с дивана, и вызвал скорую помощь. Приехавшие медики констатировали смерть мужчины. Судебно-медицинская экспертиза установила, что он скончался от закрытой черепно-мозговой травмы.

Также установлено, что обвиняемый в январе 2021 года похитил из сумки своей знакомой, гостившей у него в новогодние праздники, золотую цепочку стоимостью 16 тысяч рублей и сдал ее в комиссионный магазин.

«Во время следствия обвиняемый содержался под стражей. Ранее он был судим за грабеж и оскорбление представителя власти. Уголовное дело направлено в суд», - сообщила старший помощник руководителя Следственного управления СК России по Пензенской области Татьяна Махницкая.

0
0
0
0
 
Гость||

penzainform.ru писал(a):

грабеж и оскорбление представителя власти
Во как!

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2021

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте