Подозреваемый в убийстве девушки мокшанец состоял на учете в ПДН

18.06.2021 | 12:25

В полиции и следственном комитете прокомментировали информацию об убийстве 15-летней девушки в Мокшане.

Ночью 18 июня 35-летняя мать погибшей обратилась в правоохранительные органы с сообщением об обнаружении тела дочери на бетонной площадке в районе автостоянки.

Полицейские выехали на место, осмотрели труп и пришли к выводу, что смерть носит криминальный характер.

Было установлено, что к гибели подростка причастен 17-летний мокшанец, находившийся неподалеку от места преступления.

«Молодой человек состоит на учете в подразделении по делам несовершеннолетних, характеризуется отрицательно», - пояснили в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.

Парня задержали, по факту убийства девушки возбудили уголовное дело.

«В настоящее время следователями и криминалистами проводятся допрос несовершеннолетнего подозреваемого и иные следственные действия, направленные на установление мотива и обстоятельств совершения преступления. Решается вопрос о предъявлении обвинения и избрании меры пресечения подростку», - уточнила старший помощник руководителя регионального СУ СК России.

Ранее сообщалось, что вечером 17 июня после прогулки в компании молодых людей парень отправился провожать знакомую домой. По пути они поссорились.

По имеющимся у редакции сведениям, молодой человек бил возлюбленную кулаками, доской, бутылкой. Федеральные СМИ распространили информацию о том, что девушка не разрешила ему себя поцеловать.