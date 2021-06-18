Происшествия

В Мокшане 15-летнюю девушку убили во время прогулки

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В Мокшане убили 15-летнюю девушку. Ее тело было обнаружено в ночь на пятницу, 18 июня. Информация о случившемся изначально появилась в социальных сетях.

«По предварительным данным, вечером 17 июня после прогулки в компании молодых людей 17-летний житель районного центра отправился провожать свою знакомую домой. В ходе возникшего между ними конфликта молодой человек нанес ей повреждения, несовместимые с жизнью», - сообщила сетевому изданию «ПензаИнформ» старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.

По имеющимся у редакции сведениям, молодой человек бил возлюбленную кулаками, доской, бутылкой. Федеральные СМИ распространили информацию о том, что девушка не разрешила ему себя поцеловать.

По факту убийства несовершеннолетней возбуждено уголовное дело.

После случившегося представители надзорного органа организовали проверку работы органов системы профилактики, в рамках которой будут опрошены соседи, друзья, родственники, учителя. Также изучаются материалы профилактической работы, оценивается деятельность прокурора Мокшанского района.

«При наличии основании будут приняты меры прокурорского реагирования. Результаты проводимой проверки и ход расследования уголовного дела находятся под личным контролем прокурора области», - резюмировала Светлана Артамонова.

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Гость||

penzainform.ru писал(a):

оценивается деятельность прокурора Мокшанского района.
нулевая

Гость||

Гость писал(a):

нулевая
Дурачек о5....

Гость||

На почве чего агрессия?

Гость||

В советское время было воспитание, были ценности, уважение. А сейчас ? Крым наш, зубы выбьем и форма юннармейская идиотская

Имя: Гость
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