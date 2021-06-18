В Мокшане 15-летнюю девушку убили во время прогулки

18.06.2021 | 11:15

В Мокшане убили 15-летнюю девушку. Ее тело было обнаружено в ночь на пятницу, 18 июня. Информация о случившемся изначально появилась в социальных сетях.

«По предварительным данным, вечером 17 июня после прогулки в компании молодых людей 17-летний житель районного центра отправился провожать свою знакомую домой. В ходе возникшего между ними конфликта молодой человек нанес ей повреждения, несовместимые с жизнью», - сообщила сетевому изданию «ПензаИнформ» старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.

По имеющимся у редакции сведениям, молодой человек бил возлюбленную кулаками, доской, бутылкой. Федеральные СМИ распространили информацию о том, что девушка не разрешила ему себя поцеловать.

По факту убийства несовершеннолетней возбуждено уголовное дело.

После случившегося представители надзорного органа организовали проверку работы органов системы профилактики, в рамках которой будут опрошены соседи, друзья, родственники, учителя. Также изучаются материалы профилактической работы, оценивается деятельность прокурора Мокшанского района.

«При наличии основании будут приняты меры прокурорского реагирования. Результаты проводимой проверки и ход расследования уголовного дела находятся под личным контролем прокурора области», - резюмировала Светлана Артамонова.