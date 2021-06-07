Житель Шемышейки обогатился на миллион при помощи топливных карт

07.06.2021 | 09:52

В Кузнецком районе перед судом предстал 40-летний житель Шемышейки, похитивший дизельное топливо почти на 1 миллион 700 тысяч рублей.

Согласно материалам дела, сельчанин трудился в компаниях, поставляющих нефтепродукты, и знал, где хранят топливные карты. Однажды он решил воспользоваться этим. Мужчине было известно, как их применять, проверять лимит топлива, а на самих картах были указаны ПИН-коды.

С помощью топливных карт сельчанин заправлял чужие автомобили, реализуя дизель ниже установленной стоимости. Деньги автовладельцы перечисляли ему.

С декабря 2019 года по июль 2020 года злоумышленник похитил таким образом 15 790 литров дизельного топлива, который принадлежал одной из компаний, где он работал. Сумма ущерба составила 750 253 рубля.

В марте 2020 года мужчине повезло найти на АЗС второй фирмы, где он трудился, потерянную топливную карту. Возвращать ее сельчанин не стал. ПИН-код был указан на обороте, поэтому мужчина начал действовать по уже отработанной схеме, реализуя дизель для собственного обогащения. Водители вновь получали топливо по сниженной стоимости.

Эта компания в итоге потеряла 18 249 литров дизеля, ущерб оценили в 860 552 рубля.

«При назначении наказания суд учел данные о личности подсудимого, наличие малолетних детей на иждивении, полное признание своей вины, раскаяние в содеянном, частичное возмещение материального ущерба, причиненного преступлениями по двум эпизодам хищения», - сообщили сетевому изданию «ПензаИнформ» в пресс-службе Кузнецкого районного суда.

Мужчине назначили три года лишения свободы условно, без применения дополнительного наказания в виде штрафа.