Жительница Заречного «вложила в криптовалюту» более 700 тыс. руб.

28.05.2021 | 10:01

Полиция Заречного устанавливает личности мошенников, обманувших 59-летнюю местную жительницу. Женщина потеряла более 700 тыс. руб.

«Гражданка рассказала, что ей позвонил неизвестный, который представился аналитиком международной финансовой группы. Мужчина предложил инвестировать в биткоины», - пояснили в пресс-службе регионального управления МВД.

Злоумышленник продемонстрировал женщине график роста курса криптовалюты. Поверив в прибыльность подобных вложений, она перевела на банковский счет неизвестного 5 тысяч рублей и получила пароли для входа в «Личный кабинет» на брокерском сайте.

Когда она авторизовалась, ей позвонил еще один молодой человек и представился ее новым аналитиком. Он предложил купить биткоины на большую сумму для увеличения доходности.

Зареченка через банковское мобильное приложение оформила заем на полмиллиона, еще через пару дней - на сумму более 159 тысяч рублей, а затем использовала еще 83 тысячи со своей кредитной карты. Все деньги она перевела на карты неизвестных ей людей.

«Когда гражданка опомнилась и решила вернуть свои деньги, злоумышленник перестал выходить на связь. Она осознала, что стала жертвой мошенников, и обратилась в полицию. Общая сумма материального ущерба составила более 742 тысяч рублей», - посчитали в УМВД.

Полицейским женщина призналась, что слышала о подобных случаях обмана.

По факту случившегося возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ. Если виновные будут найдены, им грозит до 6 лет лишения свободы.