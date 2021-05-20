В Пензенской области предполагаемого убийцу обвинили в кражах

20.05.2021 | 08:46

В Пензенской области в суд направлено дело об убийстве в Лунинском районе. Предполагаемого злоумышленника также обвиняют в двух кражах.

«По данным следствия, с начала 2021 года 45-летний обвиняемый несколько недель проживал у своего знакомого (мужчины 1958 года рождения) в доме на улице Свердлова в селе Манторово. Приятель предложил пожить у него, поскольку в жилище злоумышленника не был подключен газ и электричество»,- рассказала старший помощник руководителя регионального СУ СК РФ Татьяна Махницкая.

4 февраля мужчины выпили и поссорились. Гость схватил нож и трижды ударил в грудь хозяина. Тот скончался на месте от острой кровопотери. А злоумышленник выбросил орудие преступления в сугроб и ушел домой.

Кроме того, выяснилось, что в мае 2016 года мужчина похитил из сарая жительницы села Манторово глубинный насос, а в январе 2021-го обокрал знакомого (добычей стал мобильный телефон и кошелек с 10 тыс. руб., ущерб превысил сумму 19 тыс.).

«В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу», - резюмировала Татьяна Махницкая.