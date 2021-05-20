Криминал

В Пензенской области предполагаемого убийцу обвинили в кражах

Печать

В Пензенской области в суд направлено дело об убийстве в Лунинском районе. Предполагаемого злоумышленника также обвиняют в двух кражах.

«По данным следствия, с начала 2021 года 45-летний обвиняемый несколько недель проживал у своего знакомого (мужчины 1958 года рождения) в доме на улице Свердлова в селе Манторово. Приятель предложил пожить у него, поскольку в жилище злоумышленника не был подключен газ и электричество»,- рассказала старший помощник руководителя регионального СУ СК РФ Татьяна Махницкая.

4 февраля мужчины выпили и поссорились. Гость схватил нож и трижды ударил в грудь хозяина. Тот скончался на месте от острой кровопотери. А злоумышленник выбросил орудие преступления в сугроб и ушел домой.

Кроме того, выяснилось, что в мае 2016 года мужчина похитил из сарая жительницы села Манторово глубинный насос, а в январе 2021-го обокрал знакомого (добычей стал мобильный телефон и кошелек с 10 тыс. руб., ущерб превысил сумму 19 тыс.).

«В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу», - резюмировала Татьяна Махницкая.

Источник — фото СУ СК РФ по Пензенской области
0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2021

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте