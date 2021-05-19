Криминал

В Пензе в горящей сумке, выкинутой в окно, взорвались патроны

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В среду, 19 мая, в Пензе произошел инцидент, на ликвидацию последствий которого были брошены силы МЧС и правоохранительных органов.

Видео с места происшествия появилось в Instagram. На нем запечатлено здание на улице Плеханова, возле которого наблюдается несколько пожарных машин и люди в спецодежде.

Автор видео сообщил, что слышны выстрелы. Один из комментаторов предположил, что это учения.

Официальную информацию дали в УМВД России по Пензенской области.

Сотрудники полиции и Росгвардии проводили в квартире 36-летнего жителя Плеханова оперативные мероприятия по факту кражи имущества.

Мужчина решил скрыть от силовиков ограниченные законодательством предметы, хранившиеся в его жилище. Для этого он сложил запрещенные вещи в сумку, поджег ее и выбросил в окно.

«Горящая сумка упала на козырек магазина. В результате поджога произошла детонация патронов. Возгорание было локализовано сотрудниками МЧС. Угрозы для жизни и здоровья граждан нет», - сообщили в пресс-службе.

В управлении МВД добавили, что гражданина доставят в городской отдел полиции № 1 для дальнейшего разбирательства. Оперативные мероприятия продолжаются.

Источник — www.instagram.com
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Гость||

Техас, а не Пемза! Крутяк творится в последнее время, криминал кругом!

Гость||

Дикие папуасы сами не ведают что творят.

Гость||

Креативный дядька. Думал, патроны испаряться или трансгрессируют совершенно незаметно!

Имя: Гость
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