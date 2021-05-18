Бизнесмен Борис Шпигель останется под арестом еще на три месяца

18.05.2021 | 12:34

Во вторник, 18 мая, Басманный районный суд Москвы вынес решение о продлении срока содержания под стражей бизнесмена Бориса Шпигеля, владеющего группой компаний «БИОТЭК». Он проходит по делу о взяточничестве вместе с бывшим губернатором Пензенской области Иваном Белозерцевым.

Соответствующее ходатайство ранее было подано следователями в отношении экс-главы региона, а также всех фигурантов дела.

Суд принял решение оставить Бориса Шпигеля под арестом до 20 августа, сообщают федеральные СМИ.

Его, а также супругу Евгению Шпигель и директора ОАО «Фармация» Антона Колоскова обвиняют в даче Белозерцеву взяток на сумму более 31 млн рублей за покровительство при заключении госконтрактов на поставку лекарств в медицинские учреждения в период с января по сентябрь 2020 года.