Криминал

Бизнесмен Борис Шпигель останется под арестом еще на три месяца

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Во вторник, 18 мая, Басманный районный суд Москвы вынес решение о продлении срока содержания под стражей бизнесмена Бориса Шпигеля, владеющего группой компаний «БИОТЭК». Он проходит по делу о взяточничестве вместе с бывшим губернатором Пензенской области Иваном Белозерцевым.

Соответствующее ходатайство ранее было подано следователями в отношении экс-главы региона, а также всех фигурантов дела.

Суд принял решение оставить Бориса Шпигеля под арестом до 20 августа, сообщают федеральные СМИ.

Его, а также супругу Евгению Шпигель и директора ОАО «Фармация» Антона Колоскова обвиняют в даче Белозерцеву взяток на сумму более 31 млн рублей за покровительство при заключении госконтрактов на поставку лекарств в медицинские учреждения в период с января по сентябрь 2020 года.

Источник — фото пресс-службы Московского городского суда
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Гость||

А у МЕНЯ замяли(бывший губер).....

Гость||

Режим максимального доения включён.

Гость||

Жидок как дают на обед медок?

Гость||

А когда вокруг будут мордовские болота и фраки аля´фуфайка будет ещё лучше пейзаж

Имя: Гость
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