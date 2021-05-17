Сетевое издание|18+|Понедельник|17 мая 2021|12:10
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Криминал

Следствие просит продлить арест Ивана Белозерцева до 20 августа

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Следствие просит суд продлить срок ареста бывшему губернатору Пензенской области Ивану Белозерцеву и бизнесмену Борису Шпигелю.

Об этом в понедельник, 17 мая, сообщил ТАСС со ссылкой на Басманный районный суд Москвы.

«Следователи хотят продлить срок их пребывания в СИЗО до 20 августа», - пояснили в суде.

Аналогичные ходатайства были поданы и по другим фигурантам дела: Евгении Шпигель, директору ОАО «Фармация» Антону Колоскову, директору полпредства Пензенской области в Москве Федору Федотову и водителю Геннадию Маркову.

«Ходатайство о продлении срока их содержания под стражей будет рассмотрено 18 мая», - уточнили в суде.

Ивана Белозерцева обвиняют в получении взяток на сумму более 31 млн рублей. По данным следствия, с января по сентябрь 2020 года он, будучи главой региона, через посредников (Федотова и Маркова) принял от супругов Шпигелей (фармацевтическая компания «БИОТЭК») и Антона Колоскова деньги (20 млн руб. наличными) и ценное имущество (автомобиль Mercedes-Benz стоимостью более 5 млн и наручные часы Breguet не менее чем за 5,7 млн) за покровительство при заключении госконтрактов на поставку лекарств в медицинские учреждения.

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Гость||

Сажайте уже его с сынами и с конфискацией! Что тяните резину!!!

Гость||

Шпигель там как, привык? Давненько не слышно жалоб, что помират в тааих условиях!

Гость||

Ване привет от болельщиков Дорожника)

Гость||

Стабильность, безопасность, развитие

Гость||

Расстрелять его по законам военного времени.

Гость||

Сынков на нары!

Гость||

Только пожизненное лишение свободы этим псам.

Гость||

Почему его автомойки работают?

Гость||

Почему лузгин работает полная БЕЗДАРНОСТЬ

Гость||

Освободите человека или всех сажайте.

Гость||

Вся пенза ржет над ним

Гость||

Бурлакова уже домой отпустили. Глядишь и иван дома скоро коньячок любимый посасывать будет, тьфу!

Д-р Шаффхаузен||

Какой красивый дяденька. Да собраниях да митингах выступал, планерки по понедельникам. Может оговор и заговор? Коммунист же, военный. На плакатах в сентябре был. Стабильность безопасность развитие. Но правда без упоминания ЕР. Может чувствовал что?

Гость||

Вор на воре и вором погоняет.

Гость||

Президиум политсовета Пензенского регионального отделения партии «Единая Россия» приостановил членство губернатора Ивана Белозерцева, пишет ТАСС в понедельник, 22 марта.

Связано это с возбуждением уголовного дела в отношении главы региона.

Губернатора, согласно постановлению Басманного районного суда Москвы, арестовали до 20 мая. Он заключен под стражу. В удовлетворении ходатайства со стороны защиты об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста было отказано.

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Имя: Гость
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