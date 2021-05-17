Следствие просит продлить арест Ивана Белозерцева до 20 августа

17.05.2021 | 10:43

Следствие просит суд продлить срок ареста бывшему губернатору Пензенской области Ивану Белозерцеву и бизнесмену Борису Шпигелю.

Об этом в понедельник, 17 мая, сообщил ТАСС со ссылкой на Басманный районный суд Москвы.

«Следователи хотят продлить срок их пребывания в СИЗО до 20 августа», - пояснили в суде.

Аналогичные ходатайства были поданы и по другим фигурантам дела: Евгении Шпигель, директору ОАО «Фармация» Антону Колоскову, директору полпредства Пензенской области в Москве Федору Федотову и водителю Геннадию Маркову.

«Ходатайство о продлении срока их содержания под стражей будет рассмотрено 18 мая», - уточнили в суде.

Ивана Белозерцева обвиняют в получении взяток на сумму более 31 млн рублей. По данным следствия, с января по сентябрь 2020 года он, будучи главой региона, через посредников (Федотова и Маркова) принял от супругов Шпигелей (фармацевтическая компания «БИОТЭК») и Антона Колоскова деньги (20 млн руб. наличными) и ценное имущество (автомобиль Mercedes-Benz стоимостью более 5 млн и наручные часы Breguet не менее чем за 5,7 млн) за покровительство при заключении госконтрактов на поставку лекарств в медицинские учреждения.