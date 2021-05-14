Треть преступлений в области совершены с помощью IT-технологий

14.05.2021 | 15:02

За 4 месяца этого года в Пензенской области зарегистрировано 4 877 преступлений - на 348 (7,7%) больше, чем за январь - апрель 2020-го.

292 преступления относятся к особо тяжким (в 2020-м - 244), 1 271 - к тяжким (1 043), 842 - средней тяжести (776), 2 472 - небольшой тяжести.

На 322 увеличилось число мошенничеств, на 73 - неуплаты алиментов, на 56 - краж, на 29 - преступлений в сфере оборота наркотиков, на 19 - случаев дачи взятки.

Количество преступлений выросло в 19 муниципалитетах Пензенской области - от 0,6% в Заречном до 38,9% в Наровчатском районе. В 13 районах отмечено снижение - от 2,7% в Иссинском районе до 39,1% в Вадинском. В Бековском районе преступность осталась стабильной - 43 случая, как и в прошлом году.

На 282 (21,1%) увеличилось число преступлений, совершенных с использованием IT-технологий или в сфере компьютерной информации, причем почти каждое второе из них - тяжкое. Всего за 4 месяца их зарегистрировано 1 617 (33,2%), свыше 1 000 из них - это случаи хищения имущества.

«Две трети преступлений данной категории совершается с использованием интернета и половина - с использованием средств мобильной связи», - уточнила старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.