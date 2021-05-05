Криминал

В Наровчатском районе полиция задержала престарелого браконьера

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82-летний житель Наровчатского района, захотевший жареной рыбки, может оказаться на скамье подсудимых.

Пенсионер решил не откладывать дело в долгий ящик: пришел на старицу реки Мокши, сел в лодку и раскинул сеть.

Азартный рыболов уже успел вытащить из воды немало карасей, когда его задержали полицейские. Они установили, что ущерб, нанесенный биоресурсам области, составил 2 500 рублей.

Как пояснили в пресс-службе УМВД России по Пензенской области, ежегодно с 15 апреля по 15 июня происходит нерест различных видов рыб. В связи с этим рыбачить запрещено на всех водных объектах всеми орудиями лова. Исключением является одна донная или поплавочная удочка, на которой имеется не более двух крючков.

Пенсионер не стал отрицать вину и объяснил, что ловил рыбу исключительно для себя. Лодку и сеть у него изъяли полицейские.

Возбуждено уголовное дело. Санкция статьи УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

Это не первый случай, когда жители области ловят рыбу в запрещенные сроки и запрещенными способами. В районе улицы Тарханова в Пензе полиция задержала двух браконьеров, перегородивших сетью русло Суры. У них изъяли 39 рыб различных пород.

Еще три рыболова были задержаны на реке Узе в трех километрах от Шемышейки. Их добычей стали 229 рыб.

Источник — фото pixabay.com
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Гость||

*немало карасей*

Это сколько? В данном случае «размер имеет значение»

Гость||

Вы забыли чьи шишки в лесу?!

Гость||

Его арестовали на два месяца? Под подпиской или домашним арестом может быть опасен ?

Он дитя войны?

Гость||

конечно судить.вот если бы он машину денег спер тогда и отпустить не грех......

Гость||

За решетку его

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Возбуждено уголовное дело. Санкция статьи УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.
Наказать по всей строгости закона! Он же для себя только гад рыбу ловил, а не для всех её травил!

Гость||

На жареху и удочкой можно наловить, если руки из правильного места

Гость||

Всех браконьеров на нары!

Гость||

В нерестовый запрет с сетенкой, милое дело, нормальные рыбаки дома сидят, в "умники" ворочают мешками.

Гость||

На Сурском водохранилище местный из Усть-узы на уазе буханка серого цвета каждую ночь проверяет сети. Когда рыбнадзор будет проверять Сурское!

Гость||

Браконьеры это прекрасно, люди которые получают своим потом от приоды блага

Гость||

Троль дурачок пришёл

Гость||

Морская, речная рыба дана Всевышним для нужд человеческих, она сама размножается, растёт, набирает в весе. Она дар человеку, приходи и лови в любое время, сетью, строгой, удочкой, так нет же придумали какие то биоресурсы, запреты, мол она государственная, идут против воли Господа.

Гость||

ПОЛИЦЕЙСКИЕ УСТРАНИЛИ КОНКУРЕНТА.

Гость||

Гость писал(a):

Троль дурачок пришёл
Не ругай себя,мы знаем о твоей придурковатости...

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Имя: Гость
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