В Наровчатском районе полиция задержала престарелого браконьера

05.05.2021 | 14:31

82-летний житель Наровчатского района, захотевший жареной рыбки, может оказаться на скамье подсудимых.

Пенсионер решил не откладывать дело в долгий ящик: пришел на старицу реки Мокши, сел в лодку и раскинул сеть.

Азартный рыболов уже успел вытащить из воды немало карасей, когда его задержали полицейские. Они установили, что ущерб, нанесенный биоресурсам области, составил 2 500 рублей.

Как пояснили в пресс-службе УМВД России по Пензенской области, ежегодно с 15 апреля по 15 июня происходит нерест различных видов рыб. В связи с этим рыбачить запрещено на всех водных объектах всеми орудиями лова. Исключением является одна донная или поплавочная удочка, на которой имеется не более двух крючков.

Пенсионер не стал отрицать вину и объяснил, что ловил рыбу исключительно для себя. Лодку и сеть у него изъяли полицейские.

Возбуждено уголовное дело. Санкция статьи УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

Это не первый случай, когда жители области ловят рыбу в запрещенные сроки и запрещенными способами. В районе улицы Тарханова в Пензе полиция задержала двух браконьеров, перегородивших сетью русло Суры. У них изъяли 39 рыб различных пород.

Еще три рыболова были задержаны на реке Узе в трех километрах от Шемышейки. Их добычей стали 229 рыб.