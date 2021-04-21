Криминал

Два пензенца перегородили сетью Суру и ловили рыбу в период нереста

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Два жителя Пензы, одному из которых 33 года, второму - 55, попались с поличным в момент браконьерства.

Бдительные граждане заметили мужчин в районе улицы Тарханова, когда те расставляли сеть в реке, и сообщили об этом в полицию. К указанному месту подъехали сотрудники патрульно-постовой службы.

Они зафиксировали, как браконьеры на резиновой лодке перегородили русло Суры сетью длиной 50 метров и ловят рыбу в период ее нереста.

Мужчины сознались, что каждый год в этом месте рыбачат таким образом, а добычу затем едят.

Полицейские изъяли лодку, сеть и 39 рыб различных пород.

По факту незаконной добычи водных биологических ресурсов возбуждено уголовное дело. Мужчинам грозит лишение свободы на срок до двух лет, сообщили в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.

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Источник — фото 58.мвд.рф
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Гость||

penzainform.ru писал(a):

Бдительные граждане заметили мужчин в районе улицы Тарханова
не переведимы стукачи никогда на этой земле

Гость||

Гость писал(a):

не переведимы стукачи никогда на этой земле
Согласен, брат! Ты под какой шконкой царствуешь, кококо?

Гость||

Нашли где рыбачить. Это раньше осётр водился, а теперь на берегу стоять опасно, не то, чтобы ловить.

Имя: Гость
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