Два пензенца перегородили сетью Суру и ловили рыбу в период нереста

21.04.2021 | 11:15

Два жителя Пензы, одному из которых 33 года, второму - 55, попались с поличным в момент браконьерства.

Бдительные граждане заметили мужчин в районе улицы Тарханова, когда те расставляли сеть в реке, и сообщили об этом в полицию. К указанному месту подъехали сотрудники патрульно-постовой службы.

Они зафиксировали, как браконьеры на резиновой лодке перегородили русло Суры сетью длиной 50 метров и ловят рыбу в период ее нереста.

Мужчины сознались, что каждый год в этом месте рыбачат таким образом, а добычу затем едят.

Полицейские изъяли лодку, сеть и 39 рыб различных пород.

По факту незаконной добычи водных биологических ресурсов возбуждено уголовное дело. Мужчинам грозит лишение свободы на срок до двух лет, сообщили в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.