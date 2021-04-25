Директор пензенской фармкомпании лишился свободы за дачу взятки

25.04.2021 | 13:48

В Пензенской области за январь - март 2021 года за коррупционные преступления осудили 8 человек. Как сообщили в областной прокуратуре, двух из них наказали за присвоение и растрату, двух - за дачу взятку, еще двух - за мелкое взяточничество.

Одного подсудимого признали виновным в превышении должностных полномочий и одного - в получении взятки.

«В числе мер наказания осужденным: 1 лицу - реальное лишение свободы, 3 лицам - лишение свободы условно, 3 лицам - штраф в размере от 5 000 до 45 000 рублей. Одно лицо приговором суда лишено права занимать определенные должности в государственных органах и органах местного самоуправления», - рассказала старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.

Также суд принял решение конфисковать имущество у двух нарушителей закона.

В числе тех, кому служители Фемиды вынесли приговор, оказался глава администрации сельсовета в Белинском районе. Его обвинили в превышении должностных полномочий. Согласно материалам дела, мужчина незаконно продал часть бесхозяйственного объекта недвижимости общей стоимостью 105 000 рублей.

«К 3 годам 6 месяцам лишения свободы осужден директор фармацевтической организации за дачу взятки в особо крупном размере за коррупционное преступление в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд», - добавила Светлана Артамонова.