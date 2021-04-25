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Криминал

Директор пензенской фармкомпании лишился свободы за дачу взятки

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В Пензенской области за январь - март 2021 года за коррупционные преступления осудили 8 человек. Как сообщили в областной прокуратуре, двух из них наказали за присвоение и растрату, двух - за дачу взятку, еще двух - за мелкое взяточничество.

Одного подсудимого признали виновным в превышении должностных полномочий и одного - в получении взятки.

«В числе мер наказания осужденным: 1 лицу - реальное лишение свободы, 3 лицам - лишение свободы условно, 3 лицам - штраф в размере от 5 000 до 45 000 рублей. Одно лицо приговором суда лишено права занимать определенные должности в государственных органах и органах местного самоуправления», - рассказала старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.

Также суд принял решение конфисковать имущество у двух нарушителей закона.

В числе тех, кому служители Фемиды вынесли приговор, оказался глава администрации сельсовета в Белинском районе. Его обвинили в превышении должностных полномочий. Согласно материалам дела, мужчина незаконно продал часть бесхозяйственного объекта недвижимости общей стоимостью 105 000 рублей.

«К 3 годам 6 месяцам лишения свободы осужден директор фармацевтической организации за дачу взятки в особо крупном размере за коррупционное преступление в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд», - добавила Светлана Артамонова.

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Гость||

penzainform.ru писал(a):

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Какая жизнь? Людей свободы лишают!!!

Гость||

Почему не сообщаются имена и фамилии нарушителей закона? Почему нет гласности в деятельности надзорного ведомства. Им это сообщение, как мёртвому припарки. Вступил приговор в законную силу- значит нужно называть фио, не говорить, что " лицо лишено права занимать определённые должности".

Гость||

Пенза.Эхо.И это вместо должной быть в таких случаях кананады.......

Гость||

Гость писал(a):

Какая жизнь? Людей свободы лишают!!!
Ублок оригин поставь. Что ты как маленький. Доступно на винде и андроиде.

Имя: Гость
Комментарий:

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