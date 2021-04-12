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Криминал

Педагога из Кичкилейки могут обвинить в доведении девочки до самоубийства

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Стали известны подробности конфликта между воспитанницей интерната в поселке Кичкилейка и одной из его сотрудниц. Речь может идти о доведении до самоубийства.

По информации Telegram-канала Baza, 47-летняя педагог-психолог организовала травлю 15-летней подопечной, в итоге та попыталась покончить с собой.

«Например, вот один из эпизодов, который подтолкнул девочку к ужасному решению: ее якобы вырвало на кровать, и остальные дети с чьей-то подачи стали издеваться над ней, что от нее плохо пахнет», - говорится в сообщении.

По мнению автора, педагогу-психологу не нравилось, что воспитанница не оказывает ей должного уважения, не воспринимает всерьез ее рассуждения о темных силах и негативной энергетике, и она решила наказать девочку.

«Педагог специально сама вызвала у себя рвоту, чтобы свалить все на ребенка. Она уже призналась в этом на допросе», - отмечает Telegram-канал, добавив, что в отношении женщины возбудили уголовное дело.

О напряженных отношениях между воспитанниками интерната и сотрудниками стало известно в середине марта. В редакцию сетевого издания «ПензаИнформ» обратилась девочка, которая попросила о помощи.

«Работники центра над нами начали издеваться. Вначале говорили, что мы тупые и ни на что не годимся, а потом стали угрожать, что отправят нас в психушку, посадят на таблетки», - поделилась историей девочка-подросток.

Она пожаловалась на агрессивность со стороны одной из сотрудниц: «Был случай, что она наплевала подруге на кровать». Дети ходили жаловаться, но никаких мер принято не было.

Руководство учреждения опровергло заявление о травле, подчеркнув, что речь идет лишь об отсутствии взаимопонимания.

Обстановкой в учреждении заинтересовались и прокуроры. Проверка выявила немало нарушений. Так, с сиротами-инвалидами в качестве педагога-психолога работал человек без опыта в этой сфере и не нашедший подход к детям. Руководитель учреждения, зная о конфликте, не встал на защиту воспитанников.

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Гость||

А психологическое образование имеет психолог?

Гость||

Вот гнида...

Гость||

ну правильно, пусть сидит это создание что на ребенке абсолютно беззащитным вымещала свою желчь и практиковалась в унижениях, это моральный садизм

Гость||

Это получается, что прокуратура не поверила аж "самой Столяровой"? А прокуратура, в таком случае, внесла бы представление Врио губернатора на несоответствие Столяровой занимаемой должности, ведь она откровенно защищала эту ненормальную психологшу!

Гость||

Хорошо что запретили сирот заграницу усыновлять, а то там бы их мучили , издевались над ними. Мы и сами с этим прекрасно справляемся , не надо нам никакой гейропы и пиндосии

Гость||

Столярова- «бочкаревский набор», она в гроб ляжет из кабинета , ещё на похоронах следующего руководителя области поогорчается. Нынешний у неё четвёртый?

Гость||

penzainform.ru писал(a):

не воспринимает всерьез ее рассуждения о темных силах и негативной энергетике, и она решила наказать девочку.
Педагог психически нормальная?

Имя: Гость
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