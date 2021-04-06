Бизнесмен Борис Шпигель останется под стражей

06.04.2021 | 14:37

Во вторник, 6 апреля, Московский городской суд отклонил жалобу защиты Бориса Шпигеля, возглавляющего группу фармацевтических компаний «БИОТЭК», на его заключение под стражу.

Решение об аресте бизнесмена до 20 мая было вынесено 22 марта Басманным районным судом Москвы. Сначала он сидел в ИВС на Петровке, затем из-за плохого самочувствия был переведен в больницу СИЗО «Матросская тишина», где продолжает жаловаться на здоровье.

Адвокаты Шпигеля настаивали на переносе заседания по рассмотрению жалобы, однако судья отказала в просьбе, сославшись на лечащего врача, который разрешил бизнесмену участвовать в судебно-следственных действиях.

«Я готов сотрудничать, все расскажу. Обещаю, ваша честь, если вы меня отпустите, когда я буду под другой мерой пресечения, следствие получит от меня гораздо больше помощи», - цитирует Шпигеля РИА Новости.

Прокурор во время заседания заявила, что изменение меры пресечения невозможно.

«Борис Шпигель может вынудить свидетелей дать нужные ему показания, если окажется на свободе», - приводит ее слова ТАСС.

В итоге суд отклонил жалобу защитников предпринимателя, оставив постановление Басманного суда неизменным.

Такое же решение ранее было принято в отношении экс-губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева и жены Бориса Шпигеля Евгении.

Белозерцеву инкриминируют получение взятки на сумму более 31 млн руб. По данным следствия, с января по сентябрь 2020 года он, будучи губернатором, через посредников получил от супругов Шпигелей и директора ОАО «Фармация» Антона Колоскова деньги (20 млн руб. наличными) и ценное имущество (автомобиль Mercedes-Benz стоимостью более 5 млн и наручные часы Breguet стоимостью не менее 5,7 млн).

Взятки передавались за предоставление ГК «БИОТЭК» конкурентных преимуществ при заключении госконтрактов на поставку в медицинские учреждения региона лекарств, закупаемых за счет бюджета.