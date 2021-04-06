Криминал

Я все расскажу: Шпигель заявил, что готов сотрудничать со следствием

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В Мосгорсуде продолжают рассматривать жалобы на арест фигурантов дела Ивана Белозерцева. На этот раз речь идет о Борисе Шпигеле - бывшем сенаторе, возглавляющем группу фармацевтических компаний «БИОТЭК».

Его адвокаты настаивали на переносе заседания по рассмотрению жалобы из-за плохого самочувствия, однако судья отказала в просьбе, сославшись на лечащего врача, который разрешил бизнесмену участвовать в судебно-следственных действиях.

По данным РИА Новости, на заседании Шпигель заявил, что готов давать показания и сотрудничать со следствием по своему уголовному делу.

«Я готов сотрудничать, все расскажу. Обещаю, ваша честь, если вы меня отпустите, когда я буду под другой мерой пресечения, следствие получит от меня гораздо больше помощи», - предупредил он.

Ранее Мосгорсуд отказал в удовлетворении жалоб адвокатам экс-губернатора Пензенской области и Евгении Шпигель.

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Источник — фото t.me/vchkogpu
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Гость||

Во Иван попал. А ведь говорили , не воруй. И зарплата немаленькая. Воры-патриоты.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

«Я готов сотрудничать, все расскажу. Обещаю, ваша честь, если вы меня отпустите, когда я буду под другой мерой пресечения, следствие получит от меня гораздо больше помощи», - предупредил он.
Ай, молодца!

Гость||

Нельзя его отпускать соскочет в Израиль. От туда его не выдадут.

Гость||

Но вот и еще одно слабое звено. А то я не я. Человек посидел подумал ни брат же Ваня ему родной. Давай шпигилек рассказывай про все и про всех и не стесняйся

Гость||

Гость писал(a):

следствие получит от меня гораздо больше помощи
а есть в чем каяться ну не че посидишь и все расскажешь долго придется сидеть

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Обещаю, ваша честь, если вы меня отпустите, когда я буду под другой мерой пресечения, следствие получит от меня гораздо больше помощи», - предупредил он.
звучит ...двусмысленно

Гость||

Теперь оперативники поговорят если что стоящие и решат может следак и изменет меру пресечения.

Гость||

Молодец, шпигаль, сдавай Ваню по полной! Пензенская губерния тебе спасибо скажет за помощь в выводе нашего злодея на чистую воду!

Гость||

Гость писал(a):

Гость|06.04.2021 14:02|

Теперь оперативники поговорят если что стоящие и решат может следак и изменет меру пресечения.

А чёж ему не изменить-то, он ведь давал, с него требовал Ваня, а не брал.

Гость||

Шпигель-шпигель, ай-лю-лю!

Mr.O`Долли||

"Шпака вместе брали?"

Гость||

С такими деньгами как у Шпигеля, сомневаюсь я Захар Захарыч,что он на киче парится будет.

Гость||

Кирдык Шпигелю! Как только рот откроет-так сразу и кирдык. Здоровье у него слабое.

Гость||

Все ради собственной наживы делали! А то что сколько людей в лекарствах нуждалась и сколько померло, то этим мерзавцам и не понять..Люди простые для них это как насекомые! Посадить пожизненно и точка..

Гость||

Шпигель молодец! Сейчас на Ваню всё свалит, а сам в шоколаде) В данной ситуации важно, кто на кого первым наговорит. Первому веры больше...

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Имя: Гость
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