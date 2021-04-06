Я все расскажу: Шпигель заявил, что готов сотрудничать со следствием

06.04.2021 | 13:45

В Мосгорсуде продолжают рассматривать жалобы на арест фигурантов дела Ивана Белозерцева. На этот раз речь идет о Борисе Шпигеле - бывшем сенаторе, возглавляющем группу фармацевтических компаний «БИОТЭК».

Его адвокаты настаивали на переносе заседания по рассмотрению жалобы из-за плохого самочувствия, однако судья отказала в просьбе, сославшись на лечащего врача, который разрешил бизнесмену участвовать в судебно-следственных действиях.

По данным РИА Новости, на заседании Шпигель заявил, что готов давать показания и сотрудничать со следствием по своему уголовному делу.

«Я готов сотрудничать, все расскажу. Обещаю, ваша честь, если вы меня отпустите, когда я буду под другой мерой пресечения, следствие получит от меня гораздо больше помощи», - предупредил он.

Ранее Мосгорсуд отказал в удовлетворении жалоб адвокатам экс-губернатора Пензенской области и Евгении Шпигель.