Я все расскажу: Шпигель заявил, что готов сотрудничать со следствием

В Мосгорсуде продолжают рассматривать жалобы на арест фигурантов дела Ивана Белозерцева. На этот раз речь идет о Борисе Шпигеле - бывшем сенаторе, возглавляющем группу фармацевтических компаний «БИОТЭК».
Его адвокаты настаивали на переносе заседания по рассмотрению жалобы из-за плохого самочувствия, однако судья отказала в просьбе, сославшись на лечащего врача, который разрешил бизнесмену участвовать в судебно-следственных действиях.
По данным РИА Новости, на заседании Шпигель заявил, что готов давать показания и сотрудничать со следствием по своему уголовному делу.
«Я готов сотрудничать, все расскажу. Обещаю, ваша честь, если вы меня отпустите, когда я буду под другой мерой пресечения, следствие получит от меня гораздо больше помощи», - предупредил он.
Ранее Мосгорсуд отказал в удовлетворении жалоб адвокатам экс-губернатора Пензенской области и Евгении Шпигель.
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Во Иван попал. А ведь говорили , не воруй. И зарплата немаленькая. Воры-патриоты.