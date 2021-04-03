Пензенец в ожидании евро от «жителя Австрии» лишился смартфона и денег

03.04.2021 | 11:23

43-летний житель Пензы, решивший продать через интернет смартфон стоимостью 61 900 рублей, стал жертвой аферистов.

Мужчина разместил сообщение на сайте бесплатных объявлений, и вскоре с ним связался «покупатель», представившийся жителем Австрии. Он заявил, что готов совершить покупку, но оплатит ее лишь тогда, когда получит посылку с гаджетом в Санкт-Петербурге.

Пензенец отправил бандероль и стал ждать денег. Ему позвонил незнакомец, который отрекомендовался сотрудником банка и сказал, что для получения международного перевода нужно, чтобы сумма была кратна 1 000 евро. В связи с этим он попросил продавца мобильника доплатить 25 000 рублей.

Мужчина так и сделал, после чего связь с «жителем Австрии» и «сотрудником банка» прервалась.

Поняв, что потерял 87 000 рублей, владелец смартфона обратился в полицию. Возбуждено уголовное дело, правоохранители устанавливают личность подозреваемых.

«Если вам предлагают перечислить предоплату за товар или услугу, а также отправить вещь заранее, нужно понимать, что сделка является опасной. Учитывайте риски и помните, что при таких условиях вы не имеете никаких гарантий возврата денег, получения товара либо услуги», - предупреждает пресс-служба УМВД России по Пензенской области.