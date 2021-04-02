Криминал

Мать погибшей в Тепличном девочки требует высшей меры для убийцы

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Кроме как о высшей мере наказания для человека, лишившего дочь жизни, мама погибшей девочки не говорит.

«Чтобы пожизненно его заключили, чтобы этого гада не было вообще на планете!» - произнесла она.

О своем горе мать, потерявшая ребенка, рассказала перед началом рассмотрения уголовного дела об убийстве и преступлениях сексуального характера в отношении несовершеннолетней. В конце мая 2020-го в лесополосе Тепличного было обнаружено тело 14-летней школьницы.

«Еще через два дня по подозрению в совершении данного преступления был задержан житель села Засечного, ранее судимый за аналогичное преступление - убийство малолетней девочки. Изначально он не отрицал своей причастности к совершению данного преступления, пояснив, что при общении с девочкой она ему нагрубила, после чего он ее убил.

В дальнейшем он отрицал свою причастность к совершению убийства и при направлении уголовного дела в суд вину свою не признавал», - рассказала старший прокурор управления прокуратуры Пензенской области Екатерина Хрупова.

Девять месяцев длилось расследование. В его рамках была проведена судебно-психолого-психиатрическая экспертиза в медицинском исследовательском центре имени В. П. Сербского. 42-летнего мужчину признали вменяемым. И вот он, внешне спокойный и невозмутимый даже в присутствии камер в холле, под конвоем проследовал в зал судебных заседаний.

Резонансное уголовное дело рассматривалось судьей единолично в закрытом судебном заседании. Кроме участников процесса, в зале никого не было.

«Закрытое судебное разбирательство допускается, когда рассмотрение уголовных дел о преступлениях против половой неприкосновенности и половой свободы личности и других преступлениях может привести к разглашению сведений об интимных сторонах жизни участников уголовного судопроизводства либо сведений, унижающих их честь и достоинство», - объяснила пресс-секретарь Пензенского областного суда Наталья Яшина.

Это только первое судебное заседание по громкому делу.

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Источник — ТРК «Наш дом», Екатерина Воробьева
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Гость||

Ото вопрос к депутатам ВС России.Они не принимают решение по отмене моратория на сметную казнь педофилам и педофилам-убийцам.

Гость||

страшно только что дочка в 14 годиков с мужиками знакомилась

Гость||

Гость писал(a):

страшно только что дочка
Страшно,что пока есть такие как ты. Ты не подруга убийцы педофила?

Имя: Гость
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