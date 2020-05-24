Появились кадры с ул. Тепличной, где обнаружили тело убитой девочки

24.05.2020 | 13:10

Региональное следственное управление СК РФ опубликовало кадры с места, где в субботу, 23 мая, обнаружили мертвой 14-летнюю девочку.

Тело подростка нашли в лесополосе на Тепличной улице. Накануне юная пензячка отправилась на прогулку, но домой не вернулась.

23-го числа родители обратились к правоохранителям с заявлением о ее исчезновении. Вечером того же дня девочку нашли убитой.

Сообщение об этом появилось в одной из пензенских групп соцсети «ВКонтакте». Разместивший пост автор рассказал о том, что девочка якобы была изнасилована. Эти слова опровергла соседка семьи убитой, написав, что подростка задушили.

По факту смерти несовершеннолетней следователи возбудили уголовное дело. В настоящее время они устанавливают личность злоумышленника.

«Следственное управление обращается с просьбой к жителям Пензенской области при наличии информации об обстоятельствах убийства и лице, причастном к нему, сообщить в региональное следственное управление по телефону 8(8412)-36-17-02», - добавила старший помощник руководителя регионального управления СК РФ Татьяна Махницкая.

В соцсети «ВКонтакте» пензячка Ольга Г. поделилась снимком ориентировки. Подробностей, как и официальных печати и подписи, на документе нет.