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Криминал

Появились кадры с ул. Тепличной, где обнаружили тело убитой девочки

Печать

Региональное следственное управление СК РФ опубликовало кадры с места, где в субботу, 23 мая, обнаружили мертвой 14-летнюю девочку.

Тело подростка нашли в лесополосе на Тепличной улице. Накануне юная пензячка отправилась на прогулку, но домой не вернулась.

23-го числа родители обратились к правоохранителям с заявлением о ее исчезновении. Вечером того же дня девочку нашли убитой.

Сообщение об этом появилось в одной из пензенских групп соцсети «ВКонтакте». Разместивший пост автор рассказал о том, что девочка якобы была изнасилована. Эти слова опровергла соседка семьи убитой, написав, что подростка задушили.

По факту смерти несовершеннолетней следователи возбудили уголовное дело. В настоящее время они устанавливают личность злоумышленника.

«Следственное управление обращается с просьбой к жителям Пензенской области при наличии информации об обстоятельствах убийства и лице, причастном к нему, сообщить в региональное следственное управление по телефону 8(8412)-36-17-02», - добавила старший помощник руководителя регионального управления СК РФ Татьяна Махницкая.

В соцсети «ВКонтакте» пензячка Ольга Г. поделилась снимком ориентировки. Подробностей, как и официальных печати и подписи, на документе нет.

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Источник — видео Следственного комитета РФ
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Гость||

Зачем ребёнок ушёл из дома на 6 часов во время ограничительных мер. Почему родители разрешили гулять до 20.00 с 14.000 дня. На целых 6 часов подросток ушла безконтрольно гулять в то время, когда призывают детей гулять недалёко от дома в зоне контроля родителей.

Гость||

В 14 лет гулять под контролем родителей? А памперс в 13 снимать?

Гость||

Семья неблагополучная,девочка была куку.да,ладно вам уже давно все дети гуляют на улицу

Гость||

Гость писал(a):

Зачем ребёнок ушёл из дома на 6 часов во время ограничительных мер. Почему родители разрешили гулять до 20.00 с 14.000 дня. На целых 6 часов подросток ушла безконтрольно гулять в то время, когда призывают детей гулять недалёко от дома в зоне контроля родителей.
Тебя забыли спросить.

Гость||

Это может коснуться не только, кто ку ку. И твоих детей тоже. Подожди еще

Имя: Гость
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