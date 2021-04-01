Директор фирмы украл деньги, сданные мичуринцами на водопровод

01.04.2021 | 15:51

В среду, 31 марта, вступил в силу приговор 36-летнему бывшему директору ООО «Нептун», который украл деньги жителей поселка Мичуринского Пензенского района.

Летом 2017 года гражданин возглавлял ООО «Нептун», занимающееся водоснабжением и канализованием. На собрании в мичуринском центре культуры он предложил сельчанам провести воду к их участкам.

Семь человек согласились и осенью отдали за будущий водопровод в общей сложности 170 800 рублей. Однако глава «Нептуна» попросту присвоил их себе.

В судебном заседании он оправдывался тем, что не брал деньги мичуринцев, а купил на них трубы. А воду не успел подвести из-за того, что должны были подтянуться еще желающие и внести свою лепту. Поэтому он ждал и не возвращал уже полученные деньги.

Сельчане неоднократно интересовались, когда же получат воду на огороды, но слышали одни обещания. Так длилось почти полтора года, пока в конце 2018 года руководитель фирмы не уволился с работы. Правда, он продолжал уверять сельчан, что вернет средства, но своих денег они так и не увидели.

Согласно бухгалтерским документам ООО «Нептун» трубы не приобретало.

Суд назначил виновному наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы условно и обязал его возместить ущерб.

«Адвокат подал жалобу, в которой настаивал на непричастности его подзащитного к хищению денег и недоказанности его вины. Однако судебная коллегия по уголовным делам не согласилась с этими доводами, посчитав вину доказанной, а назначенное наказание справедливым», - сообщила пресс-секретарь Пензенского областного суда Наталья Яшина.